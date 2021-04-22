خليجيون وعرب يتسابقون لشراء أغلى «بنتهاوس» في لندن

بعد عرض الملياردير البريطاني نك كاندي منزله الفخم (بنتهاوس) للبيع مقابل 175 مليون استرليني (243 مليون دولار)، في مشروع «وان هايد بارك» السكني في حي «نايتسبريدغ» الراقي في لندن، بدأ الاهتمام بشراءه من قبل عدد من المستثمرين في الشرق الأوسط وأسيا خصوصاً من الخليج بحسب زعم الملياردير.

تصل مساحة منزل البنتهاوس الأغلى في بريطانيا قرابة 18 ألف قدم مربع، ويعادل نحو 18 منزلاً متوسطاً في انكلترا، يضم 5 غرف نوم وسبا خاصاً وصالة ألعاب رياضية وتراسين و4 مواقف للسيارات وغرفة للترفيه وجهاز محاكاة للعب الغولف، والمنزل تتم الخدمة فيه بالكامل من قبل فندق «ماندارين أورينتل» الفخم.

وقال كاندي : «تلقيت اهتماماً بشراء البنتهاوس من مستثمرين من الشرق الأوسط، الكثير منهم خليجيون».

وأكد كاندي أنه سيقبل عروض شراء المنزل الفخم من العملات المشفرة مثل «بيتكوين» و«ايثيريوم».

وتتولى شركتا «سافيلز» و«نايت فرانك» مهام الوساطة العقارية لبيع شقة البنتهاوس الفخمة، وقال جوناثان هيوليت من «سافيلز»: «إنه منزل بنتهاوس استثنائي ومرموق، وكما يوحي اسمه «وان هايد بارك» فإن المنزل يتمتع بإطلالات رائعة على حديقة هايد بارك الشهيرة في وسط العاصمة البريطانية» (والذي أعيد تمويله بقرض من بنك سنغافورة في عام 2020 عندما قدر البنك العقار بمبلغ 160 مليون جنيه إسترليني)

إذا تم بيع بنتهاوس كاندي ، فقد تكون هذه هي الصفقة الثانية التي يتم إبرامها في ون هايد بارك هذا العام ، بعد أن أفادت بلومبرغ كيف اشترى رئيس صندوق التحوط سونيل سيتيا شقة في المشروع مقابل حوالي 110 مليون جنيه إسترليني.