شاهد فيلا تحطم الرقم القياسي لأغلى منزل يباع في دبي بسعر 120مليون درهم

غافين غيبون- أريبيان بزنس: أشار مايكل أدام أليباي وهو مهندس سويدي صمم الفيلا التي بيعت مؤخرا إلى أنه استوحى تصميمها المعماري والديكورات من رحلاته إلى كاليفورنيا ورؤيته للتصميمات المعمارية فيها، ورأى أن بيع العقار كان أمراً صعباً بالتزامن مع تفشي جائحة كورونا، لافتاً إلى أن السوق العقاري في جزيرة نخلة جميرا ازدهر منذ بداية العام الحالي، وأن هناك اهتماماً قوياً من مستثمرين إقليميين ومن أوروبا، وتحدث عن حرصه على إتقان أدق التفاصيل مع تصميمه للفيلا.

وتبلغ مساحة العقار المسمى 100 بالم، والذي طرح للبيع في أغسطس الماضي من قبل شركة عقارات فاخرة، أكثر من 13.5 الف قدم مربعة، ويقع في طرف سعفة جزيرة نخلة جميرا في إمارة دبي.

تضم الفيلا سبا صحي وناد صحي وسينما و3 مطابخ مع جناح كبير لاستقبال كبار الشخصيات بمساحة إجمالية تبلغ 1.3 الف قدم مربعة، و4 أجنحة وغرفاً للخدم والسائقين و8 حمامات فاخرة وشاشة «أل إي دي» خارجية ضخمة بمحاذاة حمام سباحة.

وهناك في الفيلا مرآب فاخر به سيارتين الأولى «فيراري 599 جي تي أو» و«رولس رويس» مع دراجة «هارلي دايفيدسون» وكان مالك الفيلا السابق يعمل في دبي منذ 20 عاما وهو يملك شركة تصنيع لمنتجات الازياء ويريد العودة للسويد.