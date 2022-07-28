40 ألف عامل من 70 دولة ينقلون نيوم من الخيال إلى الواقع

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة “نيوم” المهندس نظمي النصر، أن هناك 40 ألف عامل ومئات المهندسين والمتخصصين من أكثر من 70 دولة يعملون على انجاز المشروع.

وقال النصر في لقاء أجراه مع “الشرق بلومبيرج”: “بنينا مجتمعاً عالمياً من أكثر من 70 دولة، سينقل “نيوم” من الخيال إلى الواقع”.

وتحدث النصر عن رحلة “نيوم”، من الرؤية إلى الفكرة مروراً بالتصميم وصولاً إلى التنفيذ.

ولفت إلى أن نسبة الشركات السعودية التي تساهم في تطوير البنية التحتية للمشروع العملاق تناهز 90% من إجمالي الشركات العاملة على الأرض، من أبرزها “نسمة” و”التميمي”.

وأضاف: “بدأ العمل في العمود الفقري لمشروع “ذا لاين” المسمى “سباين” (Spine) قبل خمسة أشهر، وسنبدأ بتطوير البنية التحتية للمشروع قبل نهاية العام الحالي”.

وأشار النصر إلى أنه تم التواصل مع عشرات المكاتب الهندسية حول العالم، بهدف الوصول إلى مراحل الإبداع في التصاميم، إذ بلغ عدد الشركات العاملة في مجال التصاميم حوالي 100، قبل اختيار التصميم الحالي. وقال: “رسونا على خليط من الشركات، من بينها “مورفوسيس” (Morphosis Architects) المعروفة بأسلوبها المستقبلي، و”روتريكو” التي تدمج النمط الكلاسيكي مع التكنولوجيا”.

وكان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي ورئيس مجلس إدارة “نيوم”، أعلن الإثنين، عن تصاميم مدينة “ذا لاين” ضمن مشروع “نيوم”، حيث يبلغ عرض المدينة الجديدة 200 متراً فقط على امتداد 170 كيلومتراً، وارتفاع يبلغ 500 متراً فوق سطح البحر.

وستُبنى على مساحة لا تتجاوز 34 كيلومتراً مربعاً، لتتسع لنحو 9 ملايين نسمة.

ويرتكز تصميم “ذا لاين” على مفهوم “انعدام الجاذبية”، عبر توزيع وبناء مكوّنات المدينة على شكل طبقات عمودية، مما يتيح للناس إمكانية التحرك في الاتجاهات الثلاثة.

وتصل استثمارات المرحلة الأولى من مشروع “نيوم” حتى 2030 إلى 1.2 تريليون ريال سعودي (327 مليار دولار)، تتضمن دعماً حكومياً تتراوح قيمته بين 200 إلى 300 مليار ريال، بخلاف استثمارات صندوق الاستثمارات العامة التي تصل إلى 500 مليار ريال.