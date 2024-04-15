32 ألف أسرة سعودية استفادت من “سكني” في 3 أشهر



أعلن برنامج “سكني” عن نتائج مشجعة لأداء البرنامج خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث استفادت 32,343 أسرة سعودية من خدمات البرنامج، مسجلة زيادة بنسبة تتجاوز 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب البيانات، بلغ إجمالي عدد الأسر السعودية التي استفادت من البرنامج خلال الفترة الحالية 32,343 أسرة، مقارنة بـ 27,994 أسرة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ومن بين الأرقام الملفتة، بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول خلال نفس الفترة 25,391 أسرة سعودية، مما يعكس الجهود المستمرة التي يقدمها البرنامج لتوفير منتجات سكنية وحلول تمويلية متنوعة تسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملك إلى 70% بحلول العام 2030.

وأوضح “سكني” في بيان صحفي، أن عدد الأسر المستفيدة خلال شهر مارس الماضي بلغ 12,184 أسرة، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول 9,381 أسرة سعودية، وذلك بالاستفادة من باقات الدعم الاختيارية التي يتيحها للمستفيدين، إذ يقدم البرنامج عدداً من باقات الدعم السكني لتسهيل تملك المسكن الأول؛ عبر دعم مالي غير مسترد بمبلغ 100 ألف أو 150 ألف ريال من خلال بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية. وتمنح هذه الباقات حلولاً مرنة ومتعددة لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة و”تحت الإنشاء” و”البناء الذاتي”، حيث يأتي ذلك تأكيداً من البرنامج على استمرارية الدعم السكني وأهمية تنوع الخيارات التمويلية والسكنية لتسريع وتيرة تملك الأسر السعودية لمنازلهم.

وأكد برنامج “سكني” على أهمية توفير حلول سكنية وتمويلية متنوعة لتسريع وتيرة تملك الأسر السعودية لمنازلهم، موفرًا مجموعة متنوعة من الخدمات والتسهيلات السكنية من خلال موقعه الإلكتروني وتطبيقه، بما في ذلك المستشار العقاري وإصدار الشهادات الضريبية وعروض أسعار الجهات التمويلية والعقود الإلكترونية.

أكثر من 32 ألف أسرة سعودية استفادت من "سكني" خلال الربع الأول من عام 2024 بزيادة تتجاوز 15% مقارنة بالعام الماضي، نُبارك لأهالينا المستفيدين وسنستمر -بإذن الله- بطرح المزيد من الحلول السكنية لأهالينا بما يلبي رغباتهم ويحقق تطلعاتهم#حلول_وخيارات_أكثر عبر:https://t.co/07BvC7Qpnd pic.twitter.com/RfYLptM4Rl — برنامج سكني (@SaudiHousing) April 15, 2024