تمكنت الأسر السعودية خلال الشهر الماضي من تلك أراض مجانية تجاوز عدد مستحقيها الـ3 آلاف، وذلك ضمن برنامج”سكني” في 5 مناطق.

أعلن برنامج سكني عن إتاحة 3060 أرضاً سكنية مجانية للأسر السعودية المستفيدة من البرنامج خلال شهر نوفمبر 2023، وذلك عبر موقع وتطبيق سكني في مختلف مناطق المملكة، في إطار الجهود المشتركة لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان عبر إتاحة فرص تملك المسكن الملائم للأسر، من خلال توفير المنتجات السكنية المتعددة والحلول التمويلية المتنوعة للمستفيدين.



وأوضح البرنامج في بيان صحفي، حصلت “أريبيان بزنس” على نسخة منه، أن الأراضي التي تم إتاحتها إلكترونياً توزعت على عدد من مناطق المملكة، إذ شملت 1095 أرضاً في محافظات المذنب وعيون الجواء والنبهانية والرس والاسياح، وكذلك في مركز شري في منطقة القصيم، و500 أرض بمحافظتي أبو عريش وصامطة في منطقة جازان، و496 أرضاً بمحافظة النعيرية التابعة للمنطقة الشرقية، و486 أرضاً في محافظات المجمعة والقويعية والدوادمي في منطقة الرياض، و483 أرضاً في محافظات شروه ويدمه وكذلك محافظة رفحاء في منطقتي نجران والحدود الشمالية.



وأكد البرنامج على استمراره في طرح المزيد من الأراضي خلال الفترة المقبلة في مختلف مناطق المملكة عبر موقع وتطبيق “سكني”، والتي يمكن حجزها إلكترونياً بعد اختيار الأرض المناسبة وإصدار عقودها دون الحاجة لزيارة أحد فروع الوزارة، لافتاً إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم.



يذكر أن “سكني” أتاح نحو 12 ألف قطعة أرض مجانية للأسر السعودية المستفيدة من البرنامج منذ بداية العام حتى نهاية شهر أكتوبر 2023 في مختلف مناطق المملكة عبر التطبيق والموقع الإلكتروني للبرنامج.