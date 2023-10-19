دبي.. 2481 مبنى جديداً خلال 9 أشهر

كشفت بيانات مركز دبي للإحصاء ببلدية دبي، أن إجمالي عدد المباني المنجزة في الإمارة، منذ بداية العام الجاري، حتى نهاية شهر أيلول/سبتمبر الماضي، بلغ 2481 مبنى جديداً، بمعدل 275.66 مبنى شهرياً،

وأوضحت أن شباط/فبراير الماضي سجل أعلى عدد من المباني المنجزة في دبي، بواقع 386 مبنى جديداً.

وأظهرت البيانات أن الفلل الخاصة تصدرت قائمة المباني المنجزة، من حيث العدد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بـ1199 فيلا، تلتها الفلل الاستثمارية بمعدل 915 فيلا.

وذكرت أن المباني متعددة الطوابق المنجزة جاءت بالمركز الثالث، بمعدل 176 مبنى، تلتها المباني العامة بمعدل 108 مبانٍ، ثم المباني الصناعية بمعدل 83 مبنى.

وأشارت إلى أن الفلل الخاصة تصدرت قائمة نسبة المباني المنجزة خلال الفترة من كانون الثاني/يناير حتى نهاية شهر أيلول/سبتمبر الماضي من العام الجاري، من حيث النسبة، بواقع 48.3% من إجمالي المباني، تلتها الفلل الاستثمارية بنسبة بلغت 36.9%، ثم المباني متعددة الطوابق بنسبة 7.1%، وبلغت نسبة المباني العامة 4.4%، والمباني الصناعية المنجزة بواقع 3.3%.

وأوضحت أن إجمالي عدد المباني المنجزة في دبي وفقاً للأشهر جاء كالتالي:

كانون الثاني/يناير: 151 مبنى

شباط/فبراير: 386 مبنى

آذار/مارس: 313 مبنى

نيسان/إبريل: 240 مبنى

أيار/مايو: 277 مبنى

حزيران/يونيو: 331 مبنى

تموز/يوليو: 283 مبنى

آب/أغسطس: 293 مبنى

أيلول/سبتمبر: 207 مبنى