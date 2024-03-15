أعلن برنامج “سكني” عن تحقيق رقم جديد في مسيرته لتوفير السكن الملائم للأسر السعودية، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة من البرنامج خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 21,877 أسرة.



وأكد البرنامج أن عدد الأسر التي استفادت من سكنها الأول بلغ 16,144 أسرة، مما يعكس التوجه القوي نحو تمكين الأسر السعودية من امتلاك مساكنها الخاصة.



وقد أوضح “سكني” أن العدد الإجمالي للأسر المستفيدة خلال شهر فبراير وحده بلغ 10,256 أسرة، حيث استفادت 8,337 أسرة من دعم البرنامج لتمكينها من سكن مسكنها الأول.



ويعود هذا الإنجاز إلى الباقات الداعمة التي يقدمها البرنامج، بما في ذلك الدعم المالي غير المسترد الذي يبلغ 100 ألف أو 150 ألف ريال، بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية.



تُعتبر هذه الباقات من الحلول المرنة والمتعددة التي تسهم في تملك الوحدات السكنية، سواء كانت جاهزة أو تحت الإنشاء أو بناء ذاتي، مما يؤكد على استمرارية دعم البرنامج وأهمية تنوع الخيارات التمويلية والسكنية لتحقيق الأهداف المرسومة.



ويقدم برنامج “سكني” مجموعة شاملة من الخدمات السكنية عبر موقعه الإلكتروني وتطبيقه، بما في ذلك الاستشارات العقارية، وإصدار الشهادات الضريبية، وعرض أسعار الجهات التمويلية، وخدمات أخرى تسهل عملية تملك المسكن.



في إطار الجهود المستمرة لتوفير منتجات سكنية متعددة وحلول تمويلية متنوعة، استفادت 22 ألف أسرة سعودية من البرنامج منذ بداية العام الجاري حتى نهاية فبراير 2024، وسنستمر -بإذن الله- بطرح المزيد من الحلول السكنية لأهالينا بما يلبي رغباتهم ويحقق تطلعاتهم.#حلول_وخيارات_أكثر عبر :… pic.twitter.com/AEeqo1acWn — برنامج سكني (@SaudiHousing) March 15, 2024