كشف برنامج الأراضي البيضاء في السعودية، عن فوترة أكثر من 17 مليون م2 من مساحات الأراضي ضمن الدورة السابعة من المرحلة الأولى بمكة المكرمة.





وأوضح البرنامج في بيان له، اليوم، أن 6 أراضٍ بمساحة إجمالية تجاوزت 1.3 مليون م2 دخلت حيز التداول ضمن المعروض العقاري، وأرضين تجاوزت مساحتهما الإجمالية 46 ألف م2 دخلت حيز التطوير، وذلك ضمن فوترة الدورة الـ76 للمرحلة الأولى في مكة المكرمة.





وأبان أنه تم إصدار 84 “فاتورة رسم” خلال أكتوبر الجاري على 67 أرضاً واقعةً داخل النطاق العمراني المعلن للمرحلة الأولى بمكة المكرمة، والتي يمكن أن توفر نحو 31 ألف وحدة عقارية فيما لو تم تطويرها وإعمارها.





وجدد البرنامج دعوته لملاك الأراضي للاستفادة من آليات الدعم التي توفرها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مثل مركز إتمام، ووكالة تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري، لتسريع وتيرة تطوير الأراضي البيضاء، أو سداد الرسم خلال المدة المحددة؛ تجنبًا لمخالفة قد تصل إلى 100% من قيمة الرسم، إضافة لسداد الرسوم المستحقة.





يُذكر أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء أصدر ما يزيد على 20 ألف فاتورة في جميع مدن المملكة منذ بداية تطبيق الرسوم تشمل المرحلتين الأولى والثانية، ونصت المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء أن المبالغ التي يتم تحصيلها تُصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية لمشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها.

فوترة أكثر من 17 مليون م2 من مساحات الأراضي البيضاء بمكة المكرمة.. و1,3 مليون م2 دخلت حيز التداول

للمزيد: https://t.co/bvxSWdVmPD#نطورها_لنسكنها pic.twitter.com/FnMepFNXIo — الأراضي البيضاء (@Lands_sa) October 23, 2023