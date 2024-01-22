12.2% مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج المحلي غير النفطي في السعودية

وصلت مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج المحلي غير النفطي في السعودية، إلى نحو 12.2%، حتى الربع الثالث 2023، وفقا لما قاله ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي.

وبحسب ما قاله “الحقيل”، خلال كلمته بالنسخة الثالثة من منتدى مستقبل العقار 2024، المنعقد في العاصمة السعودية الرياض، فإن مساهمة قطاع التشييد والبناء في الناتج المحلي غير النفطي في السعودية 11.3% حتى الربع الثالث 2023.

الأنشطة العقارية في الناتج المحلي

ويعتبر القطاع العقاري في السعودي، أحد روافد الناتج المحلي الإجمالي، وخاصة أن هذا القطاع يرتبط بنحو 120 صناعة اقتصادية متنوعة.

وأشار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إلى أن السوق العقاري في السعودية، يعد من القطاعات الجاذبة للاستثمارات والمحفزة للنمو والقادرة على المحافظة على الاستدامة، كما يمتلك القطاع تشريعات مرنة تستوعب كل جديد في القطاع.

وتستهدف وزارة الإسكان في السعودية، عرض نحو مليون وحدة سكنية حتى 2030، بالشراكة مع شركات التطوير العقاري مثل روشن، والوطنية للإسكان، وغيرها من الشركات داخل السعودية وخارجها.

وخلال الفترة من 2028 حتى نهاية 2023، عززت السعودية، المعروض العقاري بالبلاد، من خلال طرح نحو 450 ألف وحدة وأرض سكنية.

وشهد القطاع العقاري تحولات مدروسة خلال السنوات القليلة الماضية، على كافة المستويات لمواجهة أي تحديات اقتصادية، وفقا لما أوضحه “الحقيل”.

ووصلت مساهمة البنوك والمؤسسات التمويلية في القروض العقارية إلى 650 مليار ريال، بينما وصلت أعداد القروض المدعومة من الدولة 750 ألف عقد.

وكشف “الحقيل” عن تأهيل 2000 مطور عقاري، بالإضافة إلى اعتماد نحو 765 مخططًا بمساحة تصل 16 مليون متر مربع، ودعم واعتماد واستلام مخططات البنية التحتية لأكثر من 350 مخططًا سكنيًّا