أكثر من 100 ألف أسرة سعودية استفادت من “سكني” خلال 2023

أعلن برنامج سكني السعودي عن نتائج ملموسة وإنجازات مهمة في مجال الإسكان خلال عام 2023، حيث استفادت 101,230 أسرة سعودية من البرنامج، مما يشكل زيادة ملحوظة عن العام السابق الذي شهد استفادة 98,475 أسرة.



يأتي هذا في إطار الجهود الرامية لتحقيق أهداف برنامج الإسكان، الذي يهدف إلى رفع نسبة التملك للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030.



وفقًا للبيان الصحفي الصادر عن “سكني” اليوم، فإن عدد الأسر المستفيدة خلال شهر ديسمبر الماضي وحده بلغ 9,970 أسرة، مما يبرز استمرارية البرنامج في تلبية احتياجات المواطنين في مجال الإسكان.

ومن هذا العدد، استفادت 7,806 أسرة سعودية بالفعل من منح “سكني” والتي تشمل باقات دعم اختيارية متعددة.



وفي سياق تفصيلي، تقدم “سكني” حلولاً مرنة ومتنوعة من خلال باقات الدعم الاختيارية، والتي تشمل دعماً فورياً غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي. يتم تحقيق هذه الدعم بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين.



وفي ختام البيان، أكد “سكني” على استمرارية الدعم السكني، مشيراً إلى أهمية تنوع الخيارات التمويلية والسكنية. يعتبر ذلك خطوة حيوية لتسريع وتيرة تملك الأسر السعودية لمنازلهم، وتحقيق التوازن الرغوب بين العرض والطلب في سوق الإسكان السعودي.



تجدر الإشارة إلى أن هذه الإحصائيات تعكس التفاعل الإيجابي مع جهود الحكومة السعودية في توفير سكن آمن ومستدام للمواطنين، وتشير إلى الالتزام المستمر بتحقيق التنمية الشاملة في مختلف قطاعات المجتمع.