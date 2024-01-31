الإمارات.. 1.1 مليار درهم أرباح مجموعة تيكوم

أعلنت مجموعة تيكوم، المدرجة في سوق دبي المالي، عن تحقيقها نتائج مالية قياسية لعام 2023، التي وصلت إلى 1.1 مليار درهم، مدعومةً بمستوى الطلب المرتفع من العملاء الحاليين والجدد.

أبرز النتائج لمجموعة تيكوم في 2023:

الإيرادات: 2.2 مليار درهم (زيادة بنسبة 10% على أساس سنوي).

2.2 مليار درهم (زيادة بنسبة 10% على أساس سنوي). صافي الأرباح: 1.1 مليار درهم (زيادة بنسبة 49% على أساس سنوي).

1.1 مليار درهم (زيادة بنسبة 49% على أساس سنوي). معدل إشغال الأصول: 89%.

89%. الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 1.7 مليار درهم (زيادة بنسبة 23% على أساس سنوي).

1.7 مليار درهم (زيادة بنسبة 23% على أساس سنوي). التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية: 1.4 مليار درهم (زيادة بنسبة 21% على أساس سنوي).

العوامل الدافعة للأداء القوي:

الطلب المرتفع على الأصول التجارية والصناعية في دبي

سياسة توزيع الأرباح

التركيز على تعزيز مستويات الكفاءة

الاستراتيجيات والمبادرات الحكومية الداعمة للنمو

وقال مالك آل مالك، رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم: “كان 2023 عاماً مميزاً لاقتصاد دولة الإمارات وإمارة دبي، حيث سجلت العديد من القطاعات الاقتصادية أداءً قوياً ومنها قطاع العقارات التجارية في دبي الذي تفوق على أسواق العقارات في كبريات المدن العالمية.

وأكد عبد الله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم: “إن المحرك الرئيسي لوصول معدلات الإشغال إلى 89% هو استمرار وتيرة الطلب القوية على الأصول في القطاعات كافة وبالأخص في القطاع الصناعي.

كما شهدنا ارتفاعاً في معدلات الطلب من العملاء على المساحات المكتبية عالية الجودة في المواقع المركزية مثل حي دبي للتصميم. ورغم أنّ عملاءنا الحاليين ساهموا بالقسم الأكبر من إيراداتنا، يسرّنا أيضاً أن نشهد زيادة ملحوظة في عدد العملاء الجدد من عام 2022 بنسبة تقارب 15%”.