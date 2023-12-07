وزير الإسكان السعودي: وفرنا المسكن لـ1.5 مليون أسرة في 2023

أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية، ماجد بن عبد الله الحقيل، أن عدد المستفيدين من برنامج الإسكان وصل إلى أكثر من 1.5 مليون أسرة حتى عام 2023.

وأوضح الحقيل أن برنامج الإسكان يستهدف الوصول لنسبة 70% من تملك المساكن بحلول عام 2030.

وأوضح الوزير خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “تنمية مستدامة” ضمن فعاليات ملتقى ميزانية 2024، أن برنامج الإسكان يقوم على 4 أسس، وهي: توفير مسكن يتناسب مع دخل المواطنين وفئاتهم المختلفة، توفير تمويل متاح للتملك السكني، وضوح الأنظمة والتشريعات في القطاع العقاري و سهولة رحلة البحث عن المنزل.

وأضاف الحقيل: “الوزارة تتبنى في هذه المرحلة شعار “سكن وأكثر”، لتعزيز المعروض العقاري بما يتناسب مع دخل الأسر السعودية وخصوصًا في المدن التي تشهد ارتفاعًا في الأسعار”.

أنسنة المدن

وأشار إلى أن الوزارة تسعى لرفع جودة الخدمات في المدن وأنسنتها والارتقاء بها وإزالة التشوهات البصرية فيها، مشيرًا إلى أن الوزارة عملت مع عدد من الوزارات والجهات ذات العلاقة على تحديد أكثر من 43 عنصرًا للتشوه البصري لمعالجتها.

مساحات خضراء

وأشار الحقيل إلى أن 58% من التكتلات السكانية على مستوى السعودية تحتوي على الحدائق، حيث حرصت الوزارة على أن يصل السكان إلى الحدائق في الأحياء السكنية في نطاق لا يتجاوز 800 مترًا، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء السعودية.

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