شهدت العاصمة القطرية الدوحة اليوم اجتماعًا مهمًا للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وركز الاجتماع على مناقشة عدد من الملفات الحيوية والمشتركة في قطاع الإسكان، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس في هذا المجال الحيوي.

أعلن الاجتماع عن إطلاق الدورة السادسة لجائزة مجلس التعاون للعمل الإسكاني تحت عنوان “التطبيقات والتقنيات الرقمية الذكية في المشاريع والبرامج السكنية”، مع رفع القيمة المالية للجائزة إلى 375 ألف ريال سعودي بدلاً من 100 ألف ريال.

وشدد الاجتماع على ضرورة ترويج الوزارات والمؤسسات المعنية بشؤون الإسكان بالدول الأعضاء للدورة الجديدة للجائزة لتوسيع نطاق المشاركة.

خلال الاجتماع، استعرض الوزراء خطة العمل الإسكاني المشترك لعام 2024، التي شملت مجموعة من القرارات والأدلة والأطر المتعلقة بقطاع الإسكان.

من بين هذه القرارات، تمت الموافقة على دليل التحفيز العقاري الذي يربط بين ملاك الأراضي والمطورين والجهات التمويلية، بالإضافة إلى دليل تقييم مرونة المدن في مجال الإسكان بدول المجلس.

كما تم اعتماد الإطار الاقتصادي للشراكة مع المؤسسات الخاصة بهدف تشجيع الاستثمار في القطاع العقاري.

و أكد على أهمية الاستمرار في الانخراط في الفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة بمجال الإسكان لتسليط الضوء على الجهود الإسكانية الخليجية، قام الاجتماع بترشيح دولة الإمارات العربية المتحدة لعضوية المكتب التنفيذي لمجمعة آسيا والمحيط الهادئ، ولرئاسة الجمعية العمومية القادمة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “موائل”.

كما أشار الاجتماع إلى ضرورة تفعيل آلية تبادل الخبراء والمتخصصين في مجال الإسكان بين دول مجلس التعاون.

تمت مناقشة مقترح الأمانة العامة بشأن توقيع اتفاقيات مع عدد من المنظمات المتخصصة التي تسهم في خدمة القطاع الإسكاني، بما في ذلك الاتحاد الدولي للإسكان والتخطيط ورابطة الإسكان الدولية والاتحاد الدولي للتمويل الإسكاني.

نيابة عن معالي الأمين العام لـ #مجلس_التعاون .. الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية يشارك في الاجتماع الـ 22 لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون.



https://t.co/oNLbeL77B5#مجلس_التعاون pic.twitter.com/SzTfQPe0ua — مجلس التعاون (@GCCSG) May 16, 2024