فريق التحرير by فريق التحرير

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“وان ريفر بوينت” مشروع سكني جديد في دبي

يجمع المشروع بين الجماليات العمرانية المعاصرة وأحدث التقنيات

فريق التحرير by فريق التحرير
وان ريفر بوينت

أعلنت شركتا “دتكو” و”إلينغتون العقارية” اليوم عن إطلاق مشروعهما الجديد “وان ريفر بوينت” على الواجهة البحرية في دبي.

ومن المقرر الانتهاء من مشروع “وان ريفر بوينت” في الربع الثاني من عام 2027، ويجمع المشروع بين الجماليات العمرانية المعاصرة وأحدث التقنيات، وسيضم مجموعة من 295 شقة استوديو وشقق سكنية بغرفة نوم واحدة أو اثنتين، أو ثلاث غرف، ومنازل بنتهاوس تضم ثلاث أو أربع غرف نوم، بالإضافة إلى شقق دوبلكس فاخرة من أربع غرف ومزودة بحمامات سباحة خاصة. وستتميز جميع الوحدات السكنية بإطلالات بانورامية خلابة على أبرز معالم دبي، ومنها قناة دبي المائية، وبرج خليفة، وبرج العرب.

وان ريفر بوينت
برج خليفة

برج العرب

وسيضم المشروع استوديو متطور للياقة البدنية، مع اثنين من مسابح المنتجعات على طراز “إنفينيتي”، ومسبح مخصص للأطفال، وتجربة تسلق للبالغين، بالإضافة إلى استوديو يوغا مع مدرب افتراضي على شاشة العرض.

أطعمة ومشروبات ومتاجر تجزئة في وان ريفر بوينت

ويمكن للسكان الوصول إلى غرفة للتجارب الغامرة مع شاشة عرض كاملة، ومناطق لعب داخلية وخارجية للأطفال، ومنطقة مخصصة لتسلية الحيوانات الأليفة والعناية بنظافتها، وتراسات مفتوحة بإطلالات ساحرة على قناة دبي المائية إلى جانب منطقة مخصصة للشواء على السطح، ونادٍ حصري. وسيوفر المشروع كذلك العديد من خيارات الأطعمة والمشروبات ومتاجر التجزئة المطلة على قناة دبي المائية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...