نيوم تعلن عن مجمع سكني جديد

أعلن مجلس إدارة نيوم عن “نورلانا“، المجمع السكني الجديد المصمم على أحدث طراز والمخصص لتجديد النشاط والصحة، كأحدث وجهة ضمن مشروع نيوم.

وبحسب بيان صادر عن الشركة، يستوعب المجمع الجديد 3 آلاف ساكن، حيث ستوفر لهم معيشة استثنائية مجهزة بأحدث التقنيات، ما يضع معياراً رائداً للحياة الصحية المستدامة.

وستوفر الوجهة الجديدة 711 عقاراً سكنياً، تضم قصوراً فاخرة وشققاً وفيلات شاطئية.

وستضم “نورلانا”:

ملعب غولف مكون من 18 حفرة

مركز للفروسية وممارسة رياضة البولو

مرافق متنوعة لممارسة الرياضات المائية

وتتميز “نورلانا” بمرسى فائق التطور، يضم 120 رصيفاً، وهو ما سيجعل الوجهة مركزاً عالمياً لليخوت الفاخرة، هذا بالإضافة إلى خدمات التاكسي المائي التي ستكون متاحة للسكان والزوار.

وأكدت نيوم أنه تماشياً مع التزامها بالحفاظ على الطبيعة، سيتم تطوير “نورلانا” وإنجازها بشكلٍ مبتكر ومستدام يتناغم مع موقعها الساحلي، لتقدم لمجتمعها حياة عصرية فاخرة من خلال مرافق تمزج بين الجمال الطبيعي الأخاذ في البيئة المحيطة وأحدث التقنيات، مع مراعاة الحفاظ على البيئات البرية والبحرية في المنطقة.