نيوم تعلن عن مشروع جديد على خليج العقبة

أعلنت نيوم عن مشروعها الجديد “إبيكون Epicon”، أحدث وجهاتها السياحية الفاخرة، التي تضم مجموعة من المرافق المميزة والمصممة بطرق مستدامة ومبتكرة تنسجم مع موقعها على خليج العقبة.

يحتوي “إبيكون” على برجين أحدهما بارتفاع 225 متراً، والآخر يصل ارتفاعه إلى 275 متراً، يضمان فندقاً يحتوي على 41 شقة سياحية فائقة الفخامة ومساكن فاخرة تشمل 14 جناحاً وشقة، وعلى مقربة من الفندق، يقع منتجع يتضمن 120 غرفة و45 فيلا سكنية مطلة على الشاطئ تجمع بين الهدوء والرفاهية وأجواء الاسترخاء والهدوء.

وتماشياً مع التزام نيوم بالحفاظ على الطبيعة، سيتم تطوير “إبيكون” بطريقة مستدامة ونهج ينسجم مع موقعها الساحلي، كما صُممت الوجهة لتقدم تجارب سياحية مستقبلية تشكل ملاذاً للاستجمام بعيداً عن ضغوط الحياة اليومية، وتوفر بيئة استثنائية للعيش في الطبيعة الهادئة.

وروعي في تصميم الوجهة الجديدة أن تقدم خيارات ترفيهية متعددة تلبي احتياجات جميع السكان والضيوف، بدءاً من الاسترخاء في النادي الشاطئي إلى زيارة المنتجع الصحي إلى برامج الاستشفاء المصممة بناء على الطلب، بالاضافة إلى استكشاف الطبيعة المحيطة والاستمتاع بالرياضات المائية، أو تناول الطعام في مطاعم فاخرة.