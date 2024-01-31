نيوم السعودية تعتزم تطوير 20 قرية بـ 8 مليارات دولار

تستعد شركة نيوم السعودية لاستدراج عروض لعقد تطوير المرحلة الثانية من مشاريع سكن العمال في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تتضمن تطوير 20 قرية مجتمعية بقيمة تتجاوز 8 مليارات دولار، كما ذكر موقع “ميد”.

ونقل موقع “ميد” عن مصدر مطلع على المشروع قوله إن مخطط المرحلة الثانية للقرى المجتمعية سيشمل ما يصل إلى 20 قرية، تضم كل منها حوالي 10000 وحدة سكنية.

وذكر موقع “ميد” أن ميزانية كل قرية يمكن أن تتراوح بين 400 مليون دولار و450 مليون دولار، مما يعني أن المشروع الإجمالي قد تبلغ قيمته أكثر من 8 مليارات دولار. وتبلغ المساحة المبنية لكل قرية 240 ألف متر مربع.

وأنهت “نيوم” المرحلة الأولى من مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص للقرى المجتمعية بقيمة 21 مليار ريال سعودي (5.6 مليار دولار) في حزيران / يونيو من العام الماضي.

وتشمل قائمة مقدمي العطاءات المفضلين للمرحلة الأولى من مجتمعاتها السكنية الشركات المحلية: الفنار العالمية للتطوير، وشركة المطلق للاستثمار العقاري (أريك)، وشركة نسما القابضة، وشركة تماسك، التي تشارك من خلال شريكين منفصلين، شركة مجموعة المجال العربي القابضة والشركة العربية السعودية للتجارة والإنشاء (ساتكو).

وتتضمن الاتفاقيات بناء عشرة مجتمعات أخرى في جميع أنحاء مشروع “نيوم”، مما يضيف قدرة استيعابية لـ 95 ألف ساكن إضافي بمجرد اكتمال المرحلة الأولى من المشروع.

ويتم بناء أماكن الإقامة المؤقتة اللازمة خلال فترة بناء نيوم بشكل مستدام كوحدات معيارية قابلة للنقل يمكن إعادة استخدامها بمجرد عدم الحاجة إلى المجتمعات.

وستشمل المجتمعات وسائل الراحة مثل الملاعب الرياضية متعددة الأغراض، وملاعب الكريكيت البيضاوية، وملاعب التنس، وملاعب الكرة الطائرة، وملاعب كرة السلة، وحمامات السباحة وأماكن الترفيه.

وتبلغ مدة عقد مرافق المشروع وإدارته خمس سنوات، تنتهي في عام 2030، باستثناء فترة الإنشاء، كما أفاد موقع “ميد” في وقت سابق.

وتقدم شركة “ديلويت” التي يقع مقرها في المملكة المتحدة وشركة “آيكوم” الأمريكية الاستشارات بشأن معاملات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الإسكان.