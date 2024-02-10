سجلت مبيعات مشروع “مرسية زون 4” في مرحلته الأولى بمدينة الرياض نصف مليار ريال، خلال 30 دقيقة من طرحه للحجز، مسجلا بذلك وقتا قياسي في عملية الحجز لبيع الوحدات السكنية.



و كشفت الشركة الوطنية للإسكان “NHC” عن نجاح مشروعها الجديد “مرسية زون 4” في ضاحية خزام، حيث تم اكتمال حجوزات المرحلة الأولى في وقت قياسي.



مبيعات المشروع تجاوزت حاجز النصف مليار ريال، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالمشاريع العقارية التي تقدمها الشركة، وكونها الخيار الأول للباحثين عن سكن بجودة حياة عالية.

وأتاحت “الوطنية للإسكان” البيع لجميع شرائح المجتمع دون اشتراطٍ للدعم السكني، مما أدى إلى اكتمال الحجوزات في وقت قياسي جدًا، ما يعكس إمكانيات الشركة في تطوير ضواحٍ جديدة.



تميزت الوحدات السكنية في مشروع “مرسية زون 4” بتوفيرها لجميع شرائح المجتمع، دون اشتراط للدعم السكني، مما جذب اهتمام عدد كبير من الزبائن وأدى إلى اكتمال الحجوزات بسرعة فائقة.



يشغل المشروع موقعاً استراتيجياً في قلب الضاحية، محاذاة لـ “خزام مول”، ويوفر مجموعة من المرافق والخدمات المتكاملة، من مدارس ومساجد وعيادات صحية إلى حضانات الأطفال، بالإضافة إلى المساحات الخضراء التي تجعلها وجهة مثالية للسكن والاستثمار.



ويذكر تجاوزت نسبة مبيعات الوحدات السكنية في ضاحية خزام 95% من مجمل الوحدات السكنية المطروحة بقيمة تخطت 15 مليار ريال، وكشفت الأرقام الرسمية عن بيع أكثر من 19 ألف وحدة سكنية في 23 مشروعاً سكنياً في الضاحية التي تبلغ مساحتها 30 مليون متر مربع.





أحدث مشاريع #الوطنية_للإسكان في #ضاحية_خزام مرسية "زون4” تم حجز كامل الوحدات في المرحلة الأولى للمشروع بعد 30 دقيقة من اطلاقه.. بمبيعات تقارب نصف مليار ريال. pic.twitter.com/h1hFYQKzde — NHC الوطنية للإسكان (@SaudiNHC) February 9, 2024