نسبة تملك الأسر السعودية للمسكن تلامس 64%

بلغت نسبة الأسر السعودية التي تمتلك وحدة سكنية 63,74% مع نهاية عام 2023، وذلك بارتفاع 16.7 نقطة مئوية مقارنة بعام 2016، لتتجاوز نسبة تملك الأسر السعودية المستهدف لعام 2023 والبالغ 63%، وفق التقرير السنوي لعام 2023 الصادر عن برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأوضح التقرير السنوي، الذي جاء تحت عنوان “نُمكّنك لتملك مسكنك” مؤشرات الأداء والأهداف الإستراتيجية وإسهامات البرنامج في الاقتصاد الكلي ودعمه للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ومنجزاته المرتبطة بمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من 96 ألف أسرة استفادت من مستحقي الدعم السكني خلال العام 2023، وذلك من خلال مساهمة “برنامج الإسكان” في تحمل تكاليف السكن، إضافة إلى خدمة أكثر من 20 ألف أسرة من مسارات التملك عبر الإسكان التنموي.

وبين البرنامج أن عدد العقود الموقعة لمنتج أراضي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بلغ أكثر من 26 ألف، منها 11 ألف عقد خلال الربع الرابع من 2023؛ بهدف تحسـين القدرة على تحمل تكاليف السكن وتحقيقاً للهدف الاستراتيجي لبرنامج الإسكان عبر اتاحة تملك المسكن الملائم للأسر السعودية.

وتناول التقرير مستجدات التنفيذ والبناء في عدد من المبادرات، حيث اعتمد برنامج إتمام أكثر من 800 مخططًا وأصدر أكثر من 3 آلاف رخصة بناء، كما تم توفير 10 آلاف وحدة سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي، وبلغ عدد العقود الموقعة لمنتج البيع على الخارطة 10904 عقود.

وأورد التقرير السنوي مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية التي تشمل (المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية، وعرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً، وخدمة التصاميم الهندسية والتمويل الإلكتروني و”السوق العقاري”)، فضلاً عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونياً.

واستعرض التقرير السنوي للبرنامج استراتيجية الإسكان، مع الأخذ بالاعتبار تسارع وتيــرة التملــك كمؤشر على النجاح والتحسين المستمر في القطاع، إضافة للتحولات في المنظومــة الاقتصادية العالمية، وتأثيرهـا على سـوق قطاع العقارات، والأوضاع المالية في المملكة، وتأثيرهـا على القــدرة الشرائية والاستثمارية للمواطنين والمستثمرين في قطــاع الإسكان.

كما وثق نجاحات البرنامج عبر إطلاقه العديد من المبادرات والمشاريع التطويرية التي أسهمت في دعم احتياج السوق السكني بالمملكة، وتوفير فرص وظيفية واستثمارية عديدة، وجذب المطورين والشركاء في القطاع الخاص، ليكونوا شركاء في تقديم حلول للباحثين عن مسكن يلبي احتياجاتهم في مختلف مناطق المملكة.

وأشار التقرير السنوي إلى الأرقام الحديثة التي أسهمت في نمو قطاع الإسكان من خلال تسهيل الخدمات وتنويع المنتجات لتمكين الأسر السعودية من امتلاك المنزل الأول، مؤكداً تجاوز البرنامج مستهدفاته التي أعلن عنها العام الماضي.





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