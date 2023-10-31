فريق التحرير by فريق التحرير

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دبي.. نصف مليار درهم مبيعات نخلة جبل علي خلال ساعات

طرحت شركة “نخيل العقارية” مجموعة من وحدات الفلل السكنية في نخلة جبل علي، تتراوح بين 5 و 7 غرف، بأسعار تبدأ من 18.5 مليون درهم لأصغر فيلا

فريق التحرير by فريق التحرير
نخلة جبل علي

سجلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الساعات الأولى من تعاملات اليوم الثلاثاء، 22 صفقة بيع، ضمن مشروع نخلة جبل علي، بقيمة تجاوزت نصف مليار درهم.

وكانت قد طرحت شركة “نخيل العقارية” مبيعات المرحلة الأولى من مشروع نخلة جبل علي منتصف سبتمبر الماضي، حيث تسابق المشترون والمستثمرون وممثلو الملاك من شتى الجنسيات على مركز مبيعات “نخيل” للفوز بفرص تملك فيلا فاخرة أو قطعة أرض فضاء ضمن أحدث مناطق التطوير الحضري ذات الواجهة المائية في دبي.

وسجلت الشركة حتى الآن مبيعات قياسية في 6 سعفات من أصل 14 سعفة سيتضمنها المشروع، حيث استنفدت أغلبية الوحدات والأراضي التي طرحت خلال ساعات في الأيام التي تخللتها عمليات البيع التي شهدت طوابير بشرية طويلة.

نخلة جبل علي

طرح مجموعة من الفلل في نخلة جبل علي

  • طرحت شركة “نخيل العقارية” مجموعة من وحدات الفلل السكنية في نخلة جبل علي، تتراوح بين 5 و 7 غرف، بأسعار تبدأ من 18.5 مليون درهم لأصغر فيلا، ووصلت في بعض الفلل إلى 45 مليون درهم.
  • تراوح سعر بيع القدم المربعة للبناء بين 2,466 و3,916 درهماً للقدم المربعة.
  • أما أسعار بيع الأراضي الفضاء محدودة العدد، بمساحات ابتداءً من 13,500 قدم مربعة، فلامس حاجز 1,800 درهم للقدم.

ويتوقع أن تبدأ تسليم الفلل بدءاً من عام 2027.

نخلة جبل علي
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...