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إطلاق نظام جديد في السعودية لبيع وتأجير المشاريع عبر الخريطة

النظام الذي نشر في صحيفة أم القرى يحتوي على 30 مادة تضمنت التعريفات والأحكام العامة وإلزامية التراخيص والقيد واختصاصات الجهة المختصة واشتراطات الإعلان عن أي مشروع تطوير وحدات عقارية على الخارطة أو تسويقها

فريق التحرير by فريق التحرير
سوق العقارات السعودية

أعلنت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية عن إطلاق نظام جديد يهدف إلى تنظيم عمليات بيع وتأجير المشاريع العقارية عبر الخريطة.

وذلك بهدف زيادة مستوى الشفافية والإفصاح في هذا القطاع الحيوي، وضمان حماية حقوق جميع الأطراف المتورطة في العلاقات التعاقدية.

يأتي هذا الإعلان في إطار جهود السعودية المستمرة لتطوير وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال في القطاع العقاري.

وبحسب الإعلان الصادر عن الهيئة، سيبدأ تنفيذ النظام الجديد اعتبارًا من الـ 4 أبريل 2024.

ومن المقرر أن تُصدر الهيئة اللوائح التنفيذية المتعلقة بهذا النظام خلال الفترة القادمة، بهدف توضيح الإجراءات والضوابط التي يجب اتباعها لتطبيق هذا النظام بكل فاعلية وشفافية.

وقد أكدت الهيئة أن النظام يتألف من 30 مادة تتضمن تعريفات وأحكامًا عامة، إضافة إلى مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب أن يلتزم بها المطورون والمستثمرون في قطاع التطوير العقاري. تشمل هذه الشروط شروط الإعلان عن المشاريع العقارية والتسويق لها، وضمانات إنشاءات المشاريع والقوائم المالية المطلوبة، بالإضافة إلى آليات فرز الوحدات والتصرف فيها.

وأوضحت الهيئة أن النظام الجديد سيتيح تسجيل وتأهيل المطورين العقاريين لممارسة أعمالهم والإشراف على أعمال البيع والتأجير على الخارطة، وذلك بهدف مراقبة الملاءة المالية للمطورين والتأكد من استيفاء شروط الترخيص. كما سيشمل النظام مراقبة أعمال الاستشاريين الهندسيين والمحاسبين القانونيين للتأكد من تنفيذهم للواجبات التعاقدية.

وفي تصريحها، أكدت الهيئة أن هذا النظام يمثل خطوة مهمة نحو تطوير وتنظيم القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية، وسيساهم بشكل كبير في رفع مستوى الثقة لدى المستثمرين والمتعاملين في هذا القطاع. من المتوقع أن يسهم هذا النظام في تعزيز الشفافية والنزاهة في العمليات العقارية وتحفيز الاستثمارات في القطاع العقاري بالمملكة.

يأتي هذا الإعلان في سياق الجهود المستمرة للحكومة السعودية في تحقيق رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة وزيادة الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، وتعزيز المحيط الاستثماري والأعمال في البلاد.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...