منصة التوازن العقاري: نتائج الأهلية ليست نهائية إنما أولية بالرياض

أكدت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أن نتائج أهلية شراء الأراضي السكنية بسعر أقل من 1500 ريال للمتر المربع عبر منصة التوازن العقاري في العاصمة السعودية الرياض هي نتائج أولية وليست نهائية ويمكن الاعتراض عليها ضمن أقل من شهر.

وقالت الهيئة في تغريدة عبر منصة إكس ليل أمس الأحد إن “نتائج الأهلية المعلنة أولية، ويُمكن لغير المؤهلين تقديم اعتراضاتهم عبر منصة التوازن العقاري حتى 8 ديسمبر 2025م، حيث سيتم النظر في هذه الاعتراضات من قبل لجنة مشكّلة لهذا الغرض”.

وأضافت “يُمكن لغير المؤهلين تقديم اعتراضاتهم عبر منصة التوازن العقاري حتى 8 ديسمبر 2025”.

وأوضحت أنه “سيمنح للمتقدمين غير المؤهلين في هذه المرحلة حق تقديم اعتراضاتهم مع ارفاق المبررات التي تثبت انطباق الشروط عليهم اعتباراً من اليوم 9 نوفمبر وحتى تاريخ 8 ديسمبر 2025م، حيث سيتم النظر في هذه الاعتراضات من قبل لجنة مشكّلة لهذا الغرض”.

القرعة النهائية

قالت الهيئة الملكية لمدينة الرياض إنه سيتم إجراء القرعة الإلكترونية بتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل لاختيار المستحقين لشراء الأراضي السكنية بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع.

التسلسل الزمني

أوضحت “الهيئة” التسلسل الزمني للمراحل التي يمر بها المتقدمين عبر منصة التوازن العقاري للحصول على الأراضي، وهي كالتالي:

1- 11 ديسمبر 2025: إطلاق منصة التوازن العقاري

2- 23 أكتوبر 2025: انتهاء فترة التقديم على منصة التوازن العقاري

3- 9 نوفمبر 2025: إعلان المؤهلين لدخول القرعة وفتح باب الاعتراض

4- 8 ديسمبر 2025: انتهاء فترة الاعتراضات

5- 17 ديسمبر 2025: القرعة الإلكترونية

ثم البيع على الخريطة.

تفاصيل منصة التوازن العقاري

-40 ألف قطعة أرض سنوياً في مدينة الرياض

-سعرها أقل من 1500 ريال للمتر المربع خلال 5 سنوات

الأهداف الرئيسية

-تحقيق التوازن العقاري في مدينة الرياض

-تعزيز التملك السكني ورفع جودة الحياة

-ضبط العلاقة بين العرض والطلب في السوق السكني

شروط التقدم

-متزوج أو بعمر يزيد عن 25 عاماً

-الإقامة في الرياض لمدة تزيد عن 3 سنوات

-عدم امتلاك عقار سابق

-حظر البيع أو الرهن لعشر سنوات، باستثناء رهن البناء

آلية المنصة

-تقديم الطلبات إلكترونياً

-التحقق من الأهلية واستيفاء الشروط

-القرعة وتخصيص الأراضي

-إجراءات البيع على الخارطة

-استكمال التملك النهائي

ويشترط عدم التصرف بالأرض لمدة 10 سنوات باستثناء رهنها لتمويل البناء، وإذا لم تبن خلال هذه المدة ستسترد وتعاد قيمتها.

وأكدت الهيئة أن منصة التوازن العقاري هي القناة الرقمية الوحيدة لتقديم الطلبات ولا تمثلها أي جهة أو وسيط خارجي.

منصة التوازن العقاري

كانت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أطلقت يوم الخميس 11 سبتمبر/أيلول 2025 منصة التوازن العقاري المخصصة لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على أراضٍ سكنية في مدينة الرياض وذلك من خلال المنصة tawazoun.rcrc.gov.sa حيث استمر استقبال الطلبات حتى نهاية الخميس 23 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وجاء ذلك إنفاذاً لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن في القطاع العقاري في مدينة الرياض ومنها قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 آلاف و40 ألف قطعة سنوياً خلال الخمس سنوات القادمة، بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع.

وأوضحت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، حينها، أنه يمكن للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة التقديم على منصة “التوازن العقاري” بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم، وألا تقل مدة إقامته في مدينة الرياض عن ثلاث سنوات مع استيفاء شروط محددة ومنها عدم البيع أو الرهن أو التصرف بالأرض بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض، وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة فتسترد الأرض وتعاد له قيمتها.

وأكدت الهيئة على أن أسبقية التسجيل لا تؤثر في أولوية الاستحقاق، وأن التسجيل في المنصة لا يعني القبول التلقائي، مبينة أن منصة التوازن العقاري tawazoun.rcrc.gov.sa هي القناة الرقمية الوحيدة لتقديم الطلبات، ولا تمثّلها أي جهة أو وسيط خارجي، علماً بأن جميع التفاصيل والمستجدات المتعلقة بالمنصة ستعلن عبر القنوات الرسمية للهيئة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.