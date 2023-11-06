الكويت.. منصة إعلانات تطلق خدمة وساطة عقارية عبر الإنترنت

أعلنت منصة “فور سيل” (4Sale) للإعلانات المبوبة عبر الإنترنت في الكويت، عن إطلاق تجربتها العقارية الجديدة، (4Sale Realty).

وتستهدف الخدمة الجديدة إحداث ثورة في السوق العقاري الكويتي وإعادة تعريف تجربة الشراء والبيع والتأجير في البلاد، حيث تتيح للمستخدمين الحصول على جولات تفاعلية ثلاثية الأبعاد داخل العقارات المعروضة، بالإضافة إلى توفير أداة قياس مبتكرة ودقيقة تعرض أبعاد العقار للراغبين في الشراء بالتفصيل.

ويتولّى فريق من الوكلاء العقاريين المتخصصين إدارة عرض العقارات من البداية إلى النهاية – بدءاً من تجهيز وتنظيم تفاصيل العقار والجولات ثلاثية الأبعاد، إلى البحث عن المستأجرين والمشترين المحتملين، وصولاً إلى التفاوض وإبرام الصفقات.

وقال طارق صقر، الرئيس التنفيذي للمنصة: “من المتوقع أن يتزايد الطلب على السكن بشكل مستمر، ونعتقد أن القطاع جاهز للتحوّل التكنولوجي. لقد طوّرنا تجربة عقارية رقمية تهدف إلى تغيير عملية شراء وبيع وتأجير العقارات في الكويت”.

وأضاف: “جزء من نمو 4Sale السريع ينبع من التوسع الأعمق في القطاعات الرئيسية – مثل العقارات الذي كنّا نتبوأ فيه بالفعل مكانة متميّزة – وأنا أتطلع بحماس شديد لانغماس المستهلكين في هذه التجربة الفريدة”.