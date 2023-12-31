تراخيص جديدة لـ 28 منصة عقارية إلكترونية في السعودية



أعلنت الهيئة العامة للعقار عن منح رُخص لعدد 28 منصة عقارية إلكترونية، مما يسمح لها بالقيام بالوساطة والتسويق العقاري.

تم منح هذه الرُخص بعد استيفاء المنصات المتطلبات والشروط اللازمة للحصول على تلك الرُخص، وأيضًا بعد أن تم الانتهاء من أعمال الربط التقني مع الهيئة.

و ذكرت أنّ المنصات العقارية التي حصلت على تلك الرُخص الخاصة بالوساطة والتسويق العقاري تشمل: “عقار، سندك، سهيل، أماكن، بوابة العقار، وصلت، مفاتيح، مكتمل، دلالي، وتطبيق ديل، عقار ستي، صح، عقارك، ساعي، رايز، صكوك العقارية، أبواب، الدال، تمم، تداولكم العقارية، بيوت السعودية، عمار نون، شبكة عقار، خمسين خمسين، نافذة الرقمية، عقاراتكم العقارية، منون، ذكي التفاعلية”.

وأكدت في بيان لها، أنّ هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المتواصلة للربط التقني والتأكد من امتثال المنصات العقارية للشروط، مما يُسهم في رفع جودة البيانات في مجال العقارات بالمملكة، ويُعزز مصداقية الإعلانات من خلال ربطها مع بوابة النفاذ الوطني.

يُشار إلى أن رخصة فال العقارية هي الوثيقة الرسمية التي تفوض الأفراد والمؤسسات لمزاولة أنشطة الوساطة العقارية وفقاً لنظام الوساطة العقارية. تهدف هذه الرخص إلى تحسين جودة التعاملات العقارية

وشددت الهيئة على أهمية حصول المنصات العقارية على هذه الرُخص، مشيرة إلى أن ذلك يُعدّ ضروريًا لضمان الامتثال وتقديم خدمات عقارية عالية الجودة، مع التأكيد على متابعة الهيئة لتطوير التشريعات العقارية ورقابة المخالفين لضمان استقرار السوق.