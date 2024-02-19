4 منصات عقارية رقمية في السعودية.. تنتهي بالتمويل العقاري

وقّع صندوق التنمية العقارية اليوم اتفاقية هامة مع أربع منصات عقارية بارزة في المملكة العربية السعودية، خلال فعاليات معرض “ريستاتكس الرياض” العقاري.



تهدف هذه الاتفاقية إلى تمكين هذه الأربع منصات العقارية من الاستفادة الكاملة من خدمات منصة “المستشار العقاري”، بهدف تسهيل رحلة المستفيد نحو التملك العقاري من خلال رحلة رقمية متكاملة وعالية الدقة.



أعرب منصور بن ماضي، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية، عن أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز كفاءة وفاعلية الرحلة الرقمية للمستفيد، مؤكدًا أن الخدمات المقدمة من المنصات العقارية ستكون متاحة تدريجيًا للمستفيدين في السوق السعودي، وستتضمن توفير المعروض العقاري بموثوقية عالية وبتوجيهات دقيقة تناسب احتياجاتهم وقدراتهم التمويلية.



التوقيع مع المنصات العقارية يأتي في إطار الشراكة مع المنصات الرقمية الموثوقة لتوفير المعروض العقاري في مختلف مناطق المملكة، التي تسهل وتسرع رحلة المستفيد إلكترونيًا وبخدمات عالية الدقة تضمن الموثوقية في المعروض العقاري ليكمل المستفيد رحلته إلكترونيًا حتى توقيع العقد التمويلي والاستفادة من برامج الدعم السكني، لافتًا إلى أن منصة المستشار العقاري تقدم خدماتها لنحو 1.6 مليون مستفيد مسجل، سجلت حتى نهاية 2023 أكثر من 9.8 ملايين زيارة، وإصدار أكثر من 1.1 مليون توصية تمويلية وسكنية.



يذكر أن منصة وخدمة المستشار العقاري التابعة لصندوق التنمية العقارية حائزة على جوائز عربية وخليجية كأفضل تطبيق حكومي عربي للهواتف الذكية، يتيح للمستفيد تصميم دعمه السكني، وإصدار أفضل 5 توصيات لحلول تمويلية من خلال رحلة إلكترونية عالية الدقة بين الجهات ذات العلاقة في منظومة الإسكان، وأكثر من 19 جهة تمويلية، بالإضافة إلى المنصات العقارية.



يُذكر أن منصة “المستشار العقاري” التابعة لصندوق التنمية العقارية حققت نجاحًا كبيرًا في المملكة، حيث سجلت ملايين الزيارات وأصدرت مئات الآلاف من التوصيات التمويلية والسكنية، وحصلت على جوائز عربية وخليجية كأفضل تطبيق حكومي عربي للهواتف الذكية.





سعيًا لتعزيز كفاءة وفعالية الرحلة الرقمية وتسهيلًا لرحلة المستفيدين الرقمية، وقعنا اليوم اتفاقية "تمكين المنصات العقارية للاستفادة من خدمة المستشار العقاري" خلال مشاركتنا اليوم بـ #معرض_ريستاتكس_العقاري بحضور معالي معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ @majedhogail… pic.twitter.com/rshtubod4u — صندوق التنمية العقارية (@redfksa) February 18, 2024