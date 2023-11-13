منحت السعودية أراضي سكنية جديدة ضمن برنامجها الوطني “سكني” في عدد من مناطق المملكة حيث منح البرنامج أراضٍ مجانية لأكثر من 3700 أسرة سعودية.

و كشف البرنامج في بيان صحافي له، اليوم، عن إتاحة أكثر من 3700 أرض مجانية للأسر السعودية المستفيدة من البرنامج خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من العام الجاري، وذلك عبر موقع وتطبيق سكني في مختلف مناطق المملكة.



الأراضي التي تم إتاحتها إلكترونياً توزعت على عدد من مناطق المملكة، إذ شملت الأراضي المجانية المتاحة للأسر السعودية إتاحة 2361 قطعة أرض في مخططات ولي العهد (النرجس) في منطقة مكة المكرمة، و1006 أراضٍ بمحافظتي المجمعة وعفيف التابعتان لمنطقة الرياض، و421 قطعة أرض بالمنطقة الشرقية في كل من محافظات بقيق والنعيرية.



وأكد البرنامج على استمراره في طرح المزيد من الأراضي خلال الفترة المقبلة في مختلف مناطق المملكة عبر موقع وتطبيق “سكني”.

وللحصول على هذه الخدمة يتم ذلك عبر حجزها إلكترونياً بعد اختيار الأرض المناسبة وإصدار عقودها دون الحاجة لزيارة أحد فروع الوزارة، بهدف توفير خيارات أكثر للمواطنين و تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم.



ويقدم البرنامج خدماته عبر قنواته المتعددة لخدمة المستفيدين والتواصل معهم والرد على الاستفسارات، وذلك عبر الحساب الرسمي للبرنامج على منصة “X”، أو تطبيق “سكني” مجموعة متنوعة من التسهيلات التي تشمل (المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً، والتصاميم الهندسية، والمقاول المعتمد، والتمويل الإلكتروني، والسوق العقاري، إضافة إلى التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونياً، أو زيارة مركز “سكني” الشامل في الرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر.



يذكر أن “سكني” أتاح 8280 قطعة أرض مجانية للأسر السعودية المستفيدة من البرنامج منذ بداية العام حتى نهاية شهر أغسطس 2023، في مختلف مناطق المملكة .

سجّل الربع الثالث من ٢٠٢٣ استفادة أكثر من ٢٩ ألف أسرة من الخيارات المتنوعة التي يوفرها "سكني"، ليتجاوز عدد الأسر السعودية المستفيدة من البرنامج منذ بداية العام ٧١ ألف أسرة، وبلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول نحو ٧٣ ألف أسرة.



وللاستفادة من الخيارات السكنية والحلول التمويلية:… pic.twitter.com/R8QA6fAJgb — برنامج سكني (@SaudiHousing) October 15, 2023