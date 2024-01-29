منتجعات واو وماريوت يطلقان مشروعين في رأس الخيمة بقيمة 4.8 مليار درهم

كشفت منتجعات واو، المتخصصة بالتطوير العقاري للمنتجعات والمساكن الفخمة، عن مشروع جاي دبليو ماريوت السكني ومنتجع جاي دبليو ماريوت جزيرة المرجان، والذي سيشيّد على في جزيرة المرجان في إمارة رأس الخيمة.

يقدر إجمالي الاستثمار في المشروع بنحو 4.8 مليار درهم، ومن المقرر أن يصبح جاهزًا للتسليم بحلول عام 2026. وسيقدم المشروع مفهومًا جديدًا للحياة الفارهة على الواجهة البحرية في المنطقة، ويجمع بين التصميم فائق التطور ووسائل الراحة ذات المستوى العالمي والضيافة التي لا مثيل لها.

يضم المشروع باقةً حصرية مؤلفةً من 474 وحدة سكنية، تضم خيارات تتراوح من غرفة نوم واحدة وحتى أربع غرف نوم، بالإضافة لشقق فاخرة على سطحه، إلى جانب أكثر من264 غرفة ضيوف مجهزة بعناية فائقة.

يمثل المشروع خطوة مهمة في استراتيجية شركة منتجعات واو للتوسع في الإمارات العربية المتحدة، حيث تخطط لإطلاق استثمارات ضخمة أخرى بقيمة 3 مليارات درهم في الدولة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

سيشكل المشروع علامة فارقة في سوق العقارات في رأس الخيمة، ويعزز مكانتها كعاصمة للرفاهية على الساحل.

وقال أنور أيمن، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة “منتجعات واو” لـ”أريبيان بزنس” حول سبب اختيار الإمارات ورأس الخيمة: “الإمارات هي واحدة من أفضل الدول حول العالم المعروفة ببنية تحتية متطورة للغاية، بما في ذلك شبكات النقل الحديثة ومطارات عالية المستوى واتصالات متقدمة. تساهم هذه البنية التحتية في الجاذبية العامة لمشروعنا.. ونعتقد أيضًا أن الإمارات لديها عملاء من أصحاب الذوق الرفيع مع شغف بالفخامة التي لا تضاهى، وقد أسست نفسها كمركز للمستثمرين – محركًا مهمًا للأفراد ذوي الثروة العالية.

وأضاف: “شهدت رأس الخيمة، وجزيرة المرجان بشكل خاص، طلبًا ثابتًا على التطويرات السكنية والسياحية، مما يشير إلى نظرة إيجابية لفرص الاستثمار العقاري.. جزيرة المرجان تستعد لاجتذاب أكثر من 5 ملايين زائر سنويًا، وبالتالي تعزيز مكانة الجزيرة على خريطة السياحة والعيش الفخم في العالم”.

وتابع: “أدى النمو المستدام في سوق العقارات في رأس الخيمة وجاذبيتها للتجارب السكنية على الواجهة البحرية إلى جذب المزيد من المستثمرين من جميع أنحاء العالم، مما جعل جزيرة المرجان وجهة رئيسية للعوائد المربحة على الاستثمار”.

تعاون مستمر بين واو وماريوت

ورداً على سؤال حول التعاون مع ماريوت قال أيمن: “نحافظ على شراكة طويلة الأمد مع جاي دبليو ماريوت وقد تعاونا من قبل في العديد من المشاريع معًا في أسواق أخرى ، مثل أميركا الشمالية… ماريوت تقدم تقاليد الضيافة وجوهرها المشهورة عالمياً. إن التعاون مع عملاق الضيافة بهذه المكانة يمنح عملائنا الثقة في الجودة والجماليات والفخامة التي لا تضاهى. ستكون هذه الشراكة مميزة – حيث ستصبح أول عقار سكني لشركة ماريوت الدولية في دول مجلس التعاون الخليجي”.

وعن المشاريع المستقبلية قال: “سيكون هذا المشروع الاستثنائي جاهز للتسليم بحلول عام 2026. بالإضافة إليه، تستعد منتجعات واو لاستثمار 3 مليارات درهم أخرى في الإمارات في الفترة المقبلة، تاركة بصمة لا تمحى على صعيد الدولة”. .

وتابع: “منتجعات واو معروفة بتجاربها الفندقية الفاخرة، كخطوة تالية، سنغامر في عالم التطوير التجاري. ويعكس هذا التحرك التزام الشركة بالتنويع والابتكار ، بهدف تلبية مجموعة أوسع من الاحتياجات لكل من المسافرين بغرض العمل والترفيه”.

ويضم مشروع جاي دبليو ماريوت السكني في جزيرة المرجان ومنتجع جي دبليو ماريوت جزيرة المرجان باقةً حصرية مؤلفةً من 474 وحدة سكنية، تضم خيارات تتراوح من غرفة نوم واحدة وحتى أربع غرف نوم، بالإضافة لشقق فاخرة على سطحه، إلى جانب أكثر من 264 غرفة ضيوف مجهزة بعناية فائقة.