مفاوضات حول صفقة عقارية ضمن الأغلى هذا العام في دبي

تعكف مجموعة عائلية إماراتية على إتمام صفقة بيع عقار فاخر بقيمة 250 مليون درهم في نخلة جميرا وتدرس صفقتين آخرتين.

وتجري حاليا مفاوضات من قبل مجموعة عائلية إماراتية حول صفقة بيع عقار فاخر بقيمة 250 مليون درهم في جزيرة نخلة جميرا، فيما تدرس صفقتين آخرتين لبيع عقارين في دبي بـ985 مليون درهم.

وتأتي الصفقات العقارية من قبل المجموعة العائلية الإماراتية في ظل الاهتمام المتزايد من قبل مستثمرين عالميين بنقل مقرّاتهم والاستقرار في دبي لما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وما تقدّمه من خدمات لوجستية، وما تشكّله الإمارة من مصدر اطمئنان وأمان لاستثمارات الأثرياء والحفاظ على حياتهم الشخصيّة، حيث باتت وجهة عالميّة للاستثمار والعمل والسكن في آن واحد.

تقوم جهة عالميّة بالتفاوض مع إحدى العائلات الإماراتيّة لشراء عقار سكني فاخر في نخلة جميرا، إذ أنها تسعى لامتلاك مسكن في دبي هذه المدينة النابضة بالحياة.

انصبّت المفاوضات على ثلاثة عقارات في نخلة جميرا، كل منها له مميزاته وخصوصيته وتفرّده، فالعقار الأول يتمثل في الفيلا الواقعة في السعفة (J) والتي تبلغ مساحتها 30 ألف قدم مربعة ذات الاجنحة الأربعة التي يشتمل كل منها على ثلاث غرف نوم، والتي تتمتّع بخدمات عديدة كغرفة السّينما، والمسبح والصّالة الرّياضيّة والحمّام التّركي وغيره من الخدمات، والتي تقدر قيمتها بـ 250 مليون درهم وهي قيمة الفيلّا مع محتوياتها كاملة.

أما العقار الثاني هو “سي بيرد ريزيدنس” الذي يطلّ مباشرة على “ويست بيتش” والذي يعد السّكن الخاص للعائلة، والذي يجمع العراقة والعصرية في آنٍ معاً. ويشمل العقار صالات للاستقبال واثنا عشر جناحاً فاخراً، ويتألف كل جناح من أربعة غرف وصالات وغرف طعام. ويشكل هذا العقار ثورةً لا مثيل لها في عالم البناء تجري المفاوضات حول قيمة تقدّر بـ 900 مليون درهم لهذا المبنى الذي يتكون من 10 أدوار ودورين لمواقف السيارات البالغة 100 موقف.

أما العقار الثالث هو العقار الذي يعد أيقونة جزيرة النخلة الفيلا ” C84″ ذات التّصميم المعدّ من قبل شركة ” XBD”، وتقبع في السّعفة C وتضمّ غرف معيشة متعددة وخمس غرف نوم ومطبخ ومكتب، بالإضافة إلى منطقة للاسترخاء واللعب. تقدّر قيمة هذا العقار بـ85 مليون درهم مع أثاثه الكامل، ويتوّقع الانتهاء من كافّة أعمال البناء فيها والتشطيبات وتسليمها جاهزة قبل نهاية العام 2024.

وتشير هذه المحادثات وما ستؤول إليه إلى الجاذبية المتزايدة لدبي، والاهتمام العالمي بمواقعها المميزة وعقاراتها الفخمة الراقية، إذ أنها تبدو اليوم الخيار الأمثل للاستثمار والاستقرار.

وتؤكد الصفقات الثلاثة الطفرة الكبيرة التي تعيشها سوق العقارات الفاخرة في دبي خلال السنوات الخمسة الماضية، بلغت ذروتها في العام 2023، مع تسجيل مستويات قياسية في قيم الصفقات المنفذة.

وتشير التقديرات، إلى أن هذه الذروة لن تهدأ قريبا وستستمر فترة أخرى مستفيدة من العوامل المحلية والخارجية الداعمة لاستقطاب الأثرياء من شتى أنحاء العالم.