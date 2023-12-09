فريق التحرير by فريق التحرير

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معرض عقاري سعودي يتيح 60 ألف وحدة سكنية للتملك المباشر

للراغبين في التملك الاستفادة من العروض التي تقدمها الشركات العقارية، خلال فترة المعرض.

فريق التحرير by فريق التحرير

طرح معرض عقاري في السعودية فرصة الحصول على مسكن من خلال التملك المباشر خلال فترة إقامة المعرض.

جاء ذلك ضمن معرض مسكن العقاري بنسخته الثانية، الذي تنظمه الهيئة العامة للعقار، ويعرض ويتيح إمكانية التملك المباشر للوحدات السكنية والأراضي المعروضة خلال فترة إقامة المعرض، والبالغ عددها 60 ألف وحدة سكنية، وتتجاوز قيمتها السوقية 7 مليارات ريال.

ويتيح المعرض للراغبين في التملك الاستفادة من العروض التي تقدمها الشركات العقارية، خلال فترة المعرض، الذي يصاحبه العديد من الفعاليات والإطلاقات الجديدة للمشاريع العقارية؛ إذ يتوفر في المعرض منطقة خاصة بالتوثيق وأخرى خاصة بعروض التمويل.


وتأتي النسخة الثانية من مسكن العقاري هذا العام لتكون إضافة في سوق العقارات السعودية، الذي يعد من أكبر الأسواق في الشرق الأوسط من خلال إتاحة التملك المباشر من شركات التطوير العقاري المشاركة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...