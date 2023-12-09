طرح معرض عقاري في السعودية فرصة الحصول على مسكن من خلال التملك المباشر خلال فترة إقامة المعرض.

جاء ذلك ضمن معرض مسكن العقاري بنسخته الثانية، الذي تنظمه الهيئة العامة للعقار، ويعرض ويتيح إمكانية التملك المباشر للوحدات السكنية والأراضي المعروضة خلال فترة إقامة المعرض، والبالغ عددها 60 ألف وحدة سكنية، وتتجاوز قيمتها السوقية 7 مليارات ريال.



ويتيح المعرض للراغبين في التملك الاستفادة من العروض التي تقدمها الشركات العقارية، خلال فترة المعرض، الذي يصاحبه العديد من الفعاليات والإطلاقات الجديدة للمشاريع العقارية؛ إذ يتوفر في المعرض منطقة خاصة بالتوثيق وأخرى خاصة بعروض التمويل.



وتأتي النسخة الثانية من مسكن العقاري هذا العام لتكون إضافة في سوق العقارات السعودية، الذي يعد من أكبر الأسواق في الشرق الأوسط من خلال إتاحة التملك المباشر من شركات التطوير العقاري المشاركة.