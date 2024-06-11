إطلاق برنامج ‘معالم NHC’ لتعزيز الحياة العمرانية في السعودية

في خطوة نحو تعزيز الحياة العمرانية المتقدمة في المملكة العربية السعودية، أعلنت الشركة الوطنية للإسكان عن إطلاق برنامجها الجديد “معالم NHC”.

يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز المشاريع العمرانية وتوفير بيئات متكاملة للسكن، وذلك ضمن رؤية المملكة 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

الذي يعد مظلة للعديد من المشاريع والمرافق التي تعمل عليها الشركة مع كبرى شركات القطاع الخاص ومزودي الخدمات محلياً وإقليمياً وعالمياً، وذلك بهدف إيجاد منصة لكبرى المشاريع والمرافق واستعراض الشراكات الجديدة التي توقعها في ضواحيها ومجتمعاتها العمرانية.

مسارات برنامج “معالم NHC”:

مسار المشاريع الرياضية: يتضمن تطوير المرافق الرياضية من ملاعب وأندية صحية. مسار المشاريع الصحية: يهدف لتأمين المراكز الصحية والمستشفيات بأحدث التجهيزات والتقنيات. مسار المشاريع التجارية والترفيهية: يشمل إنشاء مراكز تجارية ومطاعم ومقاهي ومراكز ترفيهية وألعاب. مسار المشاريع الثقافية والتعليمية: يستهدف تطوير المراكز الثقافية والمدارس والحضانات. مسار المشاريع الفندقية: يشمل تطوير مشاريع فنادقية عالية الجودة. مسار الحدائق وجودة الحياة: يركز على إنشاء حدائق ومساحات خضراء وتوفير بيئة حياتية مريحة.

رؤية “معالم NHC”:

يعتبر برنامج “معالم NHC” منصة لعرض واستعراض أحدث الاتفاقيات والمشاريع التي تسهم في بناء مجتمعات عمرانية حيوية ومتطورة في المملكة العربية السعودية.

دور الشركة الوطنية للإسكان:

تأتي مبادرة “معالم NHC” ضمن جهود الشركة الوطنية للإسكان في تعزيز جودة الحياة وتحقيق التطور العمراني المستدام. وتعتبر الشركة الوطنية للإسكان رائدة في صناعة التطوير العقاري بالمملكة، حيث تعمل على تطوير الضواحي والمجتمعات العمرانية وتقديم خدمات مبتكرة تسهم في تعزيز الاستدامة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.