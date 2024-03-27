الإمارات.. إطلاق مشروع قناة ياس السكني بقيمة 3.5 مليار درهم

اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إطلاق مشروع قناة ياس السكني في منطقة شاطئ الراحة، والذي يضم 1,146 فيلا سكنية للمواطنين بقيمة إجمالية تصل إلى 3.5 مليار درهم.

ويُتوقع الانتهاء من المشروع، الذي تشرف عليه هيئة أبوظبي للإسكان بالتعاون مع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية وشركة آي سي تي للتطوير العقاري، في الربع الأخير من عام 2027.

مشروع قناة ياس السكني

ويشتمل المشروع على مرافق خدمية متكاملة تشمل ثلاثة جوامع ومدرسة وناد رياضي ومتاجر بمساحة 10,000 متر مربع، ويوفر خيارات من الفلل السكنية من ثلاث إلى ست غرف، بمساحات تبدأ من 350 متراً مربعاً وتصل إلى 525 متراً مربعاً للفيلا، تقام على قسائم سكنية تتراوح مساحاتها بين 600 و780 متر مربع.

ويُتيح المشروع للمواطنين الحاصلين على قروض سكنية من هيئة أبوظبي للإسكان شراء فلل سكنية ضمنه باستخدام القرض.