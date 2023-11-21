فريق التحرير by فريق التحرير

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إطلاق مشروع سكني فاخر في جزيرة المرجان

يضم المشروع 357 وحدة سكنية تتراوح من غرفة نوم واحدة إلى خمس غرف، مع إطلالات خلابة على مياه الخليج العربي، ويبلغ متوسط أسعار الشقق من 2.3 مليون درهم

فريق التحرير by فريق التحرير
جزيرة المرجان

أعلنت شركة الدار العقارية عن إطلاق “نيكي بيتش ريزيدنسز”، وهو مجمع سكني جديد في جزيرة المرجان برأس الخيمة، يضم المشروع 357 وحدة سكنية تتراوح من غرفة نوم واحدة إلى خمس غرف، مع إطلالات خلابة على مياه الخليج العربي، ويبلغ متوسط أسعار الشقق من 2.3 مليون درهم للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة.

ويقدم المشروع مجموعة من الخدمات الحصرية لقاطنيه، بما في ذلك خدمة الكونسيرج على مدار الساعة وخدمة صف السيارات والمساعدة في حمل الأمتعة ومساحات العمل المشتركة ومرافق الشاطئ ونادي مشترك وغرفة ألعاب وغرفة ساونا وعلاجات السبا وحدائق الاسترخاء واستوديو خاص لليوغا ومساحات اللعب للأطفال وصالات الألعاب الرياضية المغلقة والخارجية.

جزيرة المرجان

مزايا حصرية لمشروع “نيكي بيتش ريزيدنسز” بجزيرة المرجان

وسيحصل قاطنو المشروع أيضاً على العديد من المزايا الحصرية، بما في ذلك أسعار تفضيلية على أسرة “كابانا” والأسرة النهارية المظللة، والمطاعم والمقاهي، وخدمات السبا، والرياضات المائية، ونادي ليتل نيكي بيتش للأطفال.

وستراعي الدار في تطوير المشروع معايير “فيتويل”، الشهادة الأبرز عالمياً في مجال المباني الصحية، كما سيستهدف المشروع الحصول على شهادة فضية للريادة في الطاقة والتصميم البيئي. (LEED)

ويقع المشروع في جزيرة المرجان، وهي من أبرز الوجهات العصرية والترفيهية في رأس الخيمة، ويبعد المشروع مسافة ساعة تقريباً من مدينة دبي.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...