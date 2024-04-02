الإمارات.. مشاريع إسكان المواطنين ترفع نسبة التملك إلى 91%

شهدت الأشهر الأولى من عام 2024 في دولة الإمارات العربية المتحدة، إطلاق العديد من المشاريع والمبادرات المتعلقة بإسكان المواطنين، مما ساهم في زيادة نسبة تملّك المواطنين للمساكن إلى أكثر من 91%، وهي من أعلى النسب عالمياً.

وعدد تقرير نشرته “وكالة أنباء الإمارات” (وام)، أهم المشاريع الخاصة بإسكان المواطنين، وجاءت كالتالي:

برنامج الشيخ زايد للإسكان

مشروع قناة ياس السكني في أبوظبي

مشاريع إسكان المواطنين في دبي

وذكر التقرير أن المجلس التنفيذي لإمارة دبي اعتمد في آذار/مارس الماضي، سياسة الإسكان الميسر في دبي التي تتماشى مع أهداف خطة دبي الحضرية 2040 بتخطيط وتطوير مجتمعات حيوية وصحية لما فيه تركيز التنمية في مراكز حضرية تساهم في دعم القطاعات الاقتصادية، وتنويع فرص العمل، وتوفير الاحتياجات الإسكانية والخدمات.

كذلك، أشار إلى اعتماد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، في كانون الثاني/يناير الماضي، الدفعة الأولى من العام 2024 للمعفيين من سداد القروض السكنية التي تضمنت 50 مستفيداً من مختلف مدن ومناطق الإمارة، بمبلغ إجمالي يصل إلى 34 مليونا و195 ألف درهم.