حصلت أكثر من 93 ألف أسرة سعودية على مسكنها الأول خلال هذا لعام 2023، من خلال البرنامج السكني التابع لوزارة الإسكان في السعودية.

و كشف برنامج “سكني” في بيان صحافي اليوم، عن إجمالي مستفيدي البرنامج منذ بداية هذا العام حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، حيث استفادة 93,622 أسرة سعودية وحصولها على مسكنها الأول.

وأوضح “سكني”، أن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج خلال شهر أكتوبر بلغ 11,073 أسرة، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول في الشهر نفسه 8,122 أسرة سعودية، بالاستفادة من باقات الدعم الاختيارية التي يتيحها “سكني” للأسر السعودية.

البرنامج “يوفر منتجات سكنية متعددة وحلول تمويلية متنوعة تُسهم في تحقيق أهداف برنامج الإسكان رؤية من خلال رفع نسبة التملك للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030.

كما يتيح البرنامج خيارات لباقة الدعم للأسر السعودية، حيث تمنح هذه الباقات المستفيد حلولاً مرنة ومتعددة عبر تقديم دعم فوري غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين، بهدف تسريع وتيرة تملك الأسر السعودية لمنازلهم.



ودعا البرنامج الأسر السعودية الراغبة بالتملك للاطلاع على المشاريع والوحدات السكنية المتاحة للحجز إلكترونياً من خلال زيارة التطبيق أو الموقع الإلكتروني لـ “سكني” عبر الرابط https://sakani.sa/ في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار السعي المتواصل لتوفير الخيارات السكنية المتنوعة للأسر السعودية بما يلبي تطلعاتهم ورغباتهم، ويتيح “سكني” عدة خدمات عبر قنواته المتعددة لخدمة المستفيدين والتواصل معهم.

أكثر من 93 ألف أسرة سعودية استفادت من برنامج سكني منذ بداية العام الجاري حتى نهاية نوفمبر 2023م

وسنستمر – بإذن الله- بطرح المزيد من الفرص والخيارات السكنية التي ترتقي لتطلعات أهالينا المستفيدين.#حلول_وخيارات_أكثر عبر: https://t.co/07BvC7Qpnd pic.twitter.com/Cjbex4XEAI — برنامج سكني (@SaudiHousing) December 15, 2023