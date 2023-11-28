مساكن فاخرة جديدة في دبي تركز على الاستدامة

سيتم قريباً إطلاق مشروع برج “إيوا” Eywa، الذي طورته شركة R.evolution “آر.إيفوليوشن” العقارية الفاخرة الحائزة على جوائز عالمية، لأول مرة في دبي.

وبفضل تصميمه وتركيزه على الرفاهية، يهدف هذا البرج السكني الثوري من الجيل التالي إلى إعادة تعريف الحياة الحضرية في المدينة.

وستتولى الإشراف على تصميم المشروع شركة الهندسة المعمارية “أوبن إيه دي”Open AD، في حين تتولى تنفيذه مجموعة بروير سميث بروير (BSBG)، وكريستيز إنترناشيونال للعقارات في دبي باعتبارها الوسيط العقاري الحصري.

ويقع برج “إيوا” السكني على طول قناة دبي المائية، ويقدم مجموعة من المساكن الحصرية المكونة من غرفتين إلى 5 غرف نوم، وتتميز كل منها بإطلالات على قناة دبي ووسط مدينة دبي وبرج خليفة الشهير.

ويضم هذا المبنى البوتيكي 46 شقة وشقتي بنتهاوس في 19 طابقاً، وقد تم تصميمه بعناية لتعزيز الشعور بالانسجام ورفاهية المجتمع.

كما تشتمل المساكن على مناطق معيشة واسعة وغرف عائلية ومطابخ أمامية ومطابخ خدمة وخزائن ملابس وحمامات داخلية رائعة.

إيوا دبي: واحة الرفاهية الفريدة

يعد برج “إيوا” السكني مشروعاً فريداً للغاية لأنه يتبنى مبادئ فاستو شاسترا Vastu Shastra، وهو مفهوم شامل يجمع بين العلم والفن وعلم الفلك والتنجيم لتعزيز الثروة والصحة والرخاء والسعادة.

وسيحتوي المبنى على 1450 قطعة من البلورات والأحجار الكريمة المختارة خصيصاً والمثبتة في هيكله، مما يجعله “مولداً للرفاهية” فريداً من نوعه.

يهدف هذا النهج إلى تنقية الطاقة السلبية والقضاء عليها مع تعزيز الطاقة الإيجابية في كل طابق، كما قال أليكس زاغربيلني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “آر. إيفوليوشن” R.evolution لـ “أريبيان بزنس”، متوقعاً أن تشمل تأثيرات الرفاهية تقليل الفوارق وتحسين التركيز، وتعزيز الصحة العقلية والجسدية، وخاصة عند الأطفال.

وتعتبر الهندسة المعمارية في برج “إيوا” مزيجاً مذهلاً من العناصر العضوية، وهي مستوحاة من شجرة بانيان وعمود السماء الجنوبي في الصين، وهو جبل من الحجر الرملي الكوارتز. وبغض النظر عن الأعمدة الدائرية المفتوحة والجذور المتشابكة والنسيج العضوي للفروع في المبنى، ستستخدم واجهة “إيوا” أيضاً نباتات مختلفة لتعزيز الحياة المستدامة للجميع.

علاوة على ذلك، يقول زاغربيلني إن برج “إيوا” السكني يذهب إلى ما هو أبعد من روائعه المعمارية لتزويد السكان بمجموعة شاملة من المرافق الحديثة.

وتشمل هذه المرافق سبا للنخبة وسينما في الهواء الطلق وسينما داخلية ومكتبة وثلاثة أحواض سباحة وملاعب للأطفال وغرفة ألعاب ومدافئ خارجية وصالة ألعاب رياضية حديثة راقية وشاشات سينما داخلية وخارجية وغرفة مخصصة لليوغا.

وقال زاغربيلني إن الاستدامة والرفاهية هما جوهر تصميم “إيوا”، مضيفاً أن المبنى حائز على شهادة LEED Platinum وWELL Platinum، مما يضمن التنمية المستدامة وبيئة صحية ورفاهية سكانه.

وأكد أنه من خلال الأنظمة الموفرة للطاقة والمساحات الخضراء، فإن برج “إيوا” يهدف إلى تحسين نوعية الحياة مع المساهمة في خلق مشهد حضري أكثر اخضراراً وتناغماً.

ومن المقرر انجاز المبنى السكني في الربع الأول من عام 2026.