مساكن إيوا الفاخرة تتميز بهيكل بلوري ضخم

سيقوم مجمع “إيوا” Eywa السكني الفاخر المرتقب في دبي بتوليد الطاقة الخاصة به بطريقة فريدة. ويشبه المبنى شجرة عضوية ويحتوي على مئات البلورات المخبأة داخل هيكله، بحسب الموقع الإلكتروني لشركة “إيوا”.

وتم تطوير هذه البلورات بواسطة شركة “آر. إيفوليوشن” R.evolution، ويتم ترتيبها في مواقع محددة حول المبنى وفقاً لخصائصها. ويسمح هذا النظام بتزويد المبنى بالطاقة وتنظيف المساحة من المظاهر المظلمة للطبيعة البشرية.

وقد قدمت “إيوا” التكوين البلوري لأسباب عديدة، منها:

تزويد المبنى بالطاقة.

تنظيف الأجواء من المظاهر المظلمة للطبيعة البشرية.

الحد من التناقضات.

زيادة التركيز والقدرة على حل المهام الذهنية.

تنسيق المساحات لحياة سعيدة.

تعزيز تنمية القدرات العقلية والجسدية، خصوصاً عند الأطفال.

توقع إنجاز واحة الرفاهية الفريدة في دبي “إيوا” في 2026

وتتواصل أعمال البناء في “إيوا”، وتم تصميم المشروع السكني الفريد من نوعه في دبي لتعزيز الرفاهية والاستدامة. وهو مستوحى من الأشكال الطبيعية مثل أشجار البانيان وجبال الكوارتز، وسيحتوي المبنى على أعمدة دائرية عضوية وجذور متشابكة وكروم متسلقة.

وقال رئيس مجلس الإدارة أليكس زاغربيلني إن وضع البلورات داخل هيكل “إيوا” يهدف إلى تنقية الطاقة السلبية وتعزيز الطاقة الإيجابية.

وهو يعتقد أن هذا سيوفر فوائد مثل تقليل التوتر وتحسين التركيز، خصوصاً بالنسبة للأطفال.

ويستمد تصميم “إيوا” من المبادئ الهندية القديمة لـ “فاستو شاسترا” لتعزيز الرخاء والسعادة.

وبالإضافة إلى خصائصه المولدة للطاقة، سيوفر المشروع وسائل راحة راقية مثل حمامات السباحة والحدائق والسينما والمنتجع الصحي.

وتعتبر الاستدامة أيضاً أولوية في برج “إيوا” السكني، حيث تسعى “إيوا” للحصول على شهادات LEED البلاتينية وWELL البلاتينية.

وقال زاغربيلني إن التصميم الذي يركز على البيئة يهدف إلى تحسين نوعية حياة السكان مع المساهمة في المشهد الحضري في دبي.

ومن المقرر إنجاز المشروع في أوائل عام 2026.