مشروعٌ سكنيٌ بقيمة 545 مليون دولار بالشراكة بين مركز دبي للسلع المتعددة والدانوب

كشف مركز دبي للسلع المتعددة أنه إبرام شراكة مع شركة “الدانوب العقارية” لتطوير مشروع سكني جديد في منطقة “بحيرات أبراج جميرا”.

ويتألف المشروع الجديد الذي من المقرر بناؤه بجوار منطقة أبتاون دبي التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة من برجين من 65 طابقاً و1200 وحدة سكنية وتبلغ قيمته نحو 545 مليون دولار.

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: “نشهد حالياً طلباً غير مسبوق على العقارات السكنية الفاخرة في منطقة أبراج بحيرات جميرا، وهذا ما تجسّد جلياً في النجاح الاستثنائي الذي حققه مشروع ’ذا فيوز’، أول مشروع تطويري ضمن تعاوننا مع شركة الدانوب العقارية والذي بيعت وحداته بالكامل. ويضم مجتمع أبراج بحيرات جميرا أكثر من 100 ألف فرد، وتعد هذه المنطقة اليوم واحدة من أبرز وأشهر الوجهات المعروفة في دبي، بفضل ما تقدمه من عروض وخيارات متكاملة تلبي احتياجات الزوّار والشركات والقاطنين فيها. ونحن سعداء بإطلاق المشروع الثاني ضمن شراكتنا المثمرة مع شركة الدانوب العقارية، بالتزامن مع مساعينا المبذولة في إعادة رسم ملامح منطقة أبراج بحيرات جميرا وإثراء محفظة عروضها السكنية النوعية لتلبية احتياجات مجتمعها المتنامي”.

ومن جانبه، قال رضوان ساجان المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الدانوب: “كوننا شركة تطوير عقارية خاصة تحقق مسيرة نمو متسارعة في دولة الإمارات، فإننا نسعى دوماً إلى البحث عن قطع أراضي متميّزة عبر مناطق التطوير الاستراتيجية وتحويلها إلى مشاريع استثنائية. وتتجلّى هذه الرؤية بوضوح في شراكتنا مع مركز دبي للسلع المتعددة، والتي ستمكننا من تعزيز المقومات الجاذبة في مشروعنا القادم، والذي سيوفر بدوره فرصة استثمارية مجزية أمام المستثمرين والمشترين، حيث سيستفيدون من القيمة المستقبلية الكبيرة المترتبة على الاستثمار في هذه المشروع، ويُعزى ذلك إلى عاملين رئيسيين وهما الموقع المثالي لمنطقة أبراج بحيرات جميرا والدعم المستمر الذي يقدمه مركز دبي للسلع المتعددة”.