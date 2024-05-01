مركز دبي المالي العالمي يُطلق مشروعًا عقاريًا جديدًا بقيمة 1.1 مليار درهم

احتفل مركز دبي المالي العالمي، اليوم، بوضع حجر الأساس لبرج “Immersive Tower by DIFC”، وهو أحدث معلم معماري يضاف إلى قلب الحي المالي في دبي.

ويُعد البرج الجديد، الذي تبلغ تكلفته 1.1 مليار درهم، رمزًا لالتزام مركز دبي المالي العالمي بتوفير مساحات مكتبية متميزة تلبي احتياجات الشركات المتنامية في مختلف القطاعات.

ويمتاز البرج، الذي صممته شركة “إيداس” للتصميم الهندسي والمعماري ويطوره مجموعة “دار”، بموقعه الاستراتيجي داخل مركز دبي المالي العالمي، بجوار برج ضمان ويطل على برج “آي سي دي بروكفيلد”.

ويوفر البرج، الذي يتكون من 37 طابقًا، مساحات مكتبية تبلغ 58,573 مترًا مربعًا، ومساحات تجزئة تبلغ 10,596 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى أكثر من 680 مترًا مربعًا مخصصة لوسائل الراحة.

ويمثل برج “Immersive Tower” مزيجًا سلسًا من مرافق العمل والترفيه والفخامة، وقد تم تصميمه ليناسب احتياجات مكان العمل في المستقبل.

وإلى جانب وحدات مكتبية تتراوح مساحتها من 60 متراً مربعاً إلى 158 متراً مربعاً، سيتمكن المستأجرون من الوصول إلى النادي المُخصص للأعضاء، والواقع في الطوابق 26 و27 و28.

ومن المقرر الانتهاء من بناء البرج الجديد في أبريل 2027، وسيُساهم في تعزيز مكانة مركز دبي المالي العالمي كمركز مالي عالمي للأعمال والابتكار.