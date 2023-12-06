فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inعقاراتآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار الإمارات

دبي.. إطلاق أول برج في العالم يحمل علامة “مرسيدس بنز”

يقع المشروع في منطقة داون تاون في دبي، ويتكون من برجين شاهقين بارتفاع 341 متراً، ويضم 65 طابقاً، ويتكون من وحدات بنتهاوس وشقق سكنية

فريق التحرير by فريق التحرير
مرسيدس بنز

كشفت شركة مرسيدس الألمانية، ومجموعة بن غاطي العقارية الإماراتية، اليوم عن أول مشروع عقاري فاخر على مستوى العالم تحت مسمى “مرسيدس بنز بليسز/ بن غاطي“.

مرسيدس بنز.. 65 طابقاً بارتفاع 341 متراً

ويقع المشروع في منطقة داون تاون في دبي، ويتكون من برجين شاهقين بارتفاع 341 متراً، ويضم 65 طابقاً، ويتكون من وحدات بنتهاوس وشقق سكنية.

مرسيدس بنز

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي للتطوير العقاري محمد بن غاطي لـ البيان، إن عمليات إنشاء المشروع بدأت بالفعل بعد اكتمال مرحلة التصميم، ومن المتوقع تسليم البرج واكتمال عمليات الإنشاء في 2026.

وأضاف بن غاطي أن الشركة منحت عقد تطوير المشروع لشركة مقاولات إماراتية، ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 10,000 فرصة عمل خلال فترة الإنشاء.

مرسيدس بنز و بن غاطي العقارية تطلقان مجمع مرسيدس-بنز بليسز | بن غاطي بدبي
  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...