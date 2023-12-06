دبي.. إطلاق أول برج في العالم يحمل علامة “مرسيدس بنز”

كشفت شركة مرسيدس الألمانية، ومجموعة بن غاطي العقارية الإماراتية، اليوم عن أول مشروع عقاري فاخر على مستوى العالم تحت مسمى “مرسيدس بنز بليسز/ بن غاطي“.

مرسيدس بنز.. 65 طابقاً بارتفاع 341 متراً

ويقع المشروع في منطقة داون تاون في دبي، ويتكون من برجين شاهقين بارتفاع 341 متراً، ويضم 65 طابقاً، ويتكون من وحدات بنتهاوس وشقق سكنية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي للتطوير العقاري محمد بن غاطي لـ البيان، إن عمليات إنشاء المشروع بدأت بالفعل بعد اكتمال مرحلة التصميم، ومن المتوقع تسليم البرج واكتمال عمليات الإنشاء في 2026.

وأضاف بن غاطي أن الشركة منحت عقد تطوير المشروع لشركة مقاولات إماراتية، ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 10,000 فرصة عمل خلال فترة الإنشاء.