مجموعة روشن تطرح فلل حديثة في الرياض وتدشن فلل العرض

أعلنت مجموعة روشن السعودية؛ إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، طرح مجموعة جديدة من فلل ذا جاردن كولكشن في مجتمع “سدرة” المتكامل شمال الرياض إلى جانب تدشين فلل العرض الخاصة بهذه المجموعة.

ويضم الطرح الحالي مجموعة من الفلل المميزة التي تأتي في ثلاثة نماذج بمساحات متنوعة وتصاميم حديثة تجمع بين الأناقة والرحابة، وتُقدَّم بمساحات أراضٍ تتراوح بين 495 و959 مترًا مربعًا، ومسطحات بناء تتجاوز 400 متر مربع، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.

وتزامنًا مع هذا الطرح، تم تدشين فلل العرض لمجموعة “ذا جاردن كولكشن”، التي أطلقتها “مجموعة روشن”، في خطوة تعكس التزامها بتوفير خيارات سكنية متنوعة وتجارب معيشية متميزة تسهم في إعادة رسم المشهد العمراني وتطوير بيئات سكنية حيوية ومستدامة تواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030، وترتقي بتطلعات العملاء نحو أسلوب حياة أكثر رفاهية.

وتقع فلل “ذا جاردن كولكشن” في موقع استراتيجي داخل مجتمع “سدرة” الممتد على مساحة 20 مليون متر مربع، والمجهّز بشبكة متكاملة من المرافق المجتمعية كالمساجد والمدارس والمراكز التجارية والمساحات الخضراء ومسارات المشاة والدراجات، بما يعزّز جودة الحياة ويجسّد مفهوم العيش المتوازن والمستدام.

وتتمتع الفلل بقربها من “واجهة روشن”، الوجهة الحديثة للتسوق والترفيه التي تضم نخبة من المطاعم والمقاهي ومتاجر التجزئة، في تجسيد لرؤية “مجموعة روشن” في تطوير وجهات متكاملة تتمحور حول الإنسان وتثري أسلوب الحياة العصري.