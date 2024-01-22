فريق التحرير by فريق التحرير

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“نجيب ساويرس” شريكا في أوّل مجمع سكني حصري للأعضاء في دولة الإمارات

سيكون “ديسكفري ديونز” أوّل مجمع سكني حصري للأعضاء في الإمارات، ويمتدّ فوق مساحة تزيد عن 27 مليون قدم مربع

فريق التحرير by فريق التحرير
مجمع سكني

أعلنت شركة “ديسكفري لاند” (ديسكفري) عن شراكة مع شركة “أورا للتطوير العقاري” ORA Developers في منطقة الشرق الأوسط، عن إنشاء أوّل مجمع سكني حصري للأعضاء في الإمارات.

سيكون “ديسكفري ديونز” أوّل مجمع سكني حصري للأعضاء في الإمارات، ويمتدّ فوق مساحة تزيد عن 27 مليون قدم مربع، ويضم ملعب جولف خاص بمواصفات عالمية يشمل 18 حفرة.

مجمع سكني

ويقدم “ديسكفري ديونز” أرقى مستوىً من الخدمات، بفضل ما يتضمّنه من وسائل راحة مميّزة تركّز على الروابط الأُسرية، إلى جانب ملعبٍ للجولف، ومركز للصحة واللياقة مزوّد بأحدث التجهيزات، ومزرعة عضويّة تقدّم تجارب تناول طعام “من المزرعة إلى المائدة”، ومرافق الرياضة وملاعب التنس بأنواعها، ومركزٍ الفروسية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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