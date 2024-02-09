مجتمع داماك هيلز2، بأول حديقة طيور في الإمارات

أزاحت داماك هيلز 2، المجتمع الرئيسي الثاني لشركة داماك العقاريّة بدبي، الستار عن مجموعة من وسائل الراحة الجديدة والمُحسّنة، التي سترتقي بتجربة المعيشة لسُكّانه وستوفّر أجواء ساحليّة مُميّزة تُحاكي أجواء كاليفورنيا الساحرة منها أول حديقة للطيور.

تُضفي المرافق الجديدة في مجتمع داماك هيلز 2 الواسع، تجربة معيشة جديدة وشيّقة لأسلوب الحياة ضمن المجتمعات السكنيّة في دبي، وتوفّر للسكان والزوار أفضل خيارات المعيشة التي تجمع بين الاسترخاء والترفيه وجمال الطبيعة بحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس.

أول “حديقة للطيور”

مُتاحة لأكثر من 30,000 مقيم وزائر، تُقدّم مجموعة حدائق “سنترال بارك” و”حديقة النزهات” و”ديستريكت بارك” عروضاً ترفيهيّة ورياضيّة وخيارات الترفيه للعائلات ،

عروض البيع بالتجزئة في داماك هيلز 2 :مركز تسوق مجتمعي يضم كارفور، ودار حضانة، ومتجر براندز فور لس، وستاربكس، وغيرها

ستُتاح للمقيمين والزوّار فرصة اكتشاف عجائب الطبيعة من خلال حديقة الطيور المميّزة هذه، والتي تحتضن العديد من أنواع الطيور مثل: طائر أبو منجل اللامع، وببغاء الكينيور أو “صن كينيور”، وطائر الغرغر أو كما يُعرف باسم “الدجاج الغيني”، والبراكيت الأخضر، والحمامة ذات القبعة البرونزية الغربية.

ينقسم مجتمع داماك هيلز 2 إلى ثلاث مناطق توفّر للسكّان على مختلف أعمارهم عروضاً ترفيهيّة رائعة. يتميّز المجتمع، الذي يعيش فيه أكثر من 30,000 ساكن، بوجود حديقة “سنترال بارك” وحديقة “ديستريكت بارك” و”حديقة النزهات”، مما يوفّر أنشطةً فريدةً للسكّان على مدار العام.

تتألّف حديقة “سنترال بارك” من ثلاث مناطق رئيسيّة هي: المدينة المائيّة، والمدينة الرياضيّة، ومنطقة “البافيليون”. يُمكن للعائلات الاستمتاع بأجواء كاليفورنيا الساحرة التي يوفّرها شاطئ “ماليبو بيتش” في المدينة المائيّة، والذي استمد اسمه من شاطئ “ماليبو باي” في مجتمع داماك هيلز، وهو المجتمع الرئيسي الأول لشركة داماك. ويتميّز شاطئ “ماليبو بيتش” بأمواجه الاصطناعيّة ووجود رشاشات مائية ومجرى مائي يتدفّق ببطء “ليزي ريفير”.

يضم “ماليبو بيتش” كبائن لكبار الشخصيّات وأخرى عادية، بالإضافة إلى وجود شاشة عملاقة ومنصة لتذوق ألذ العصائر، فضلاً عن وجود ملعب مخصص للكرة الطائرة الشاطئيّة ونظام صوتي عالي الدقة، ومنصّة “دي جي”.

بينما تُعدّ المدينة الرياضيّة مركزاً للأنشطة الرياضيّة والترفيهيّة، إذ بُنيت عدّة ملاعب رياضيّة في جميع أنحاء المُجتمع، بما فيها ملاعباً لكُرة القدم وكرة المضرب “التنس” وكُرة السلّة والكريكت ومساحات مفتوحة لممارسة اليوغا ومساراً للركض وآخر مُخصّص لركوب الدراجات الهوائيّة ومناطق أُخرى لممارسة أي نوع آخر من الأنشطة الرياضيّة والبدنيّة. علاوة على ذلك، يوفّر المجتمع سينما في الهواء الطلق ومنتزه للكلاب ومزرعة للحيوانات الأليفة.

إن منطقة “البافيليون” مفتوحة تُميّزها مساحة عشبيّة يُمكنها استضافة أنشطة للعب الأطفال ومناطق مُخصّصة للشواء والشطرنج ولعبة السلّم والثعبان العملاقة.

إضافة إلى ذلك، فإن مركز التسوّق المُجتمعي أُجّر بالكامل ويضمّ “كارفور”، وستاربكس، ومطاعم متنوّعة، ومتاجر تجزئة عديدة مثل متجر براندز فور لس. كما توفّر دار الحضانة داخل المجتمع خدمات مميّزة لرعاية الأطفال.

يذكر أن داماك أطلقت مجتمع داماك هيلز 2 عام 2014، وبعد النجاح الكبير لمجتمعي داماك هيلز وداماك هيلز 2، أطلقت داماك مجتمعها الرئيسي الثالث “داماك لاجونز” في أواخر عام 2021.