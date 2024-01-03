مبيعات “برج خليفة” تلامس 10 مليارات درهم منذ افتتاحه

حقق “برج خليفة” في دبي منذ افتتاحه قبل 14 عاماً مبيعات بقيمة 9.8 مليار درهم تمثل 8% من قيمة جميع المبيعات في وسط المدينة منذ عام 2010، وفقاً لتقرير جديد من “نايت فرانك” للاستشارات العقارية.

وتم بيع أغلى وحدة سكنية في أطول برج في العالم مقابل 4852 درهماً للقدم المربع في 2023، وهو ما يزيد بنسبة 20% عن أعلى سعر لعام 2022 البالغ 4044 درهماً للقدم المربع. وشهدت وحدات “برج خليفة” ارتفاعاً في متوسط الأسعار بأكثر من 55% منذ آذار / مارس 2021، مما يشير إلى أنه قد يكون هناك المزيد من المكاسب في الأسعار في المستقبل. وقد يفسر هذا جزئياً سبب انخفاض عدد المنازل المتاحة للبيع في برج خليفة بنسبة 52% خلال عام 2023.

وقال فيصل دوراني، رئيس قسم الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “نايت فرانك”: “من الواضح أن المالكين يقررون الاحتفاظ بمنازلهم لفترة أطول، مع انخفاض مستويات المخزون بشكل حاد، مما يشير إلى أن عقلية الإقامة طويلة المدى أصبحت الآن مسيطرة”.

وأضاف: “ليس من المستغرب أن هذا السلوك ساعد في الحفاظ على نمو الأسعار في برج خليفة، حيث تم بيع أغلى منزل هذا العام بأكثر من 140% مقارنة مع عام 2022”.

وأدى ظهور دبي باعتبارها السوق الأكثر ازدحاماً في العالم للمنازل التي تبلغ قيمتها 10 ملايين دولار وما فوق إلى تعزيز موجة لا هوادة فيها من المشترين الدوليين. وكان العديد منهم يستهدفون أغلى المنازل في الإمارة في أكثر المناطق المرغوبة في المدينة.

وشكل هذا المستوى الاستثنائي من الطلب الحافز وراء الزيادة بنسبة 38% في متوسط الأسعار على مستوى المدينة منذ مارس 2021. وقد تفوق برج خليفة على بقية مناطق المدينة، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 55.4 في المائة خلال الفترة نفسها.