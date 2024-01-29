أعلنت وكالة تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن انطلاق مبادرة “أجود”، حيث سيتم تطبيقها على 74 مشروعًا سكنيًا في المملكة العربية السعودية.



الهدف الرئيسي من هذه المبادرة هو الحصول على تقييم استدامة لهذه المشاريع وإصدار شهادة “مستدام”، بهدف تعزيز جودة المنتجات السكنية وتلبية تطلعات الأسر السعودية.



وفقًا للوكالة في بيان حصلت “أريبيان بزنس” على نسخة منه، تأتي هذه المبادرة ضمن التعاون مع برنامج جودة الحياة، بهدف دعم وتحفيز المطورين العقاريين، وضمان الرفع من مستوى الجودة في المشاريع العقارية.



يتيح تقديم شهادة “مستدام” للمجتمعات والمباني السكنية والتجارية تصنيف مدى استدامة هذه المشاريع، ويأتي ذلك في سياق تحقيق رؤية المملكة 2030 وتعزيز الجودة والاستدامة في الحياة اليومية.



وتشمل معايير المبادرة جوانب متنوعة من الاستدامة، مثل زيادة نسبة المساحات الخضراء، واستخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتقليل استهلاك المياه والطاقة. كما تعمل الوكالة على تشجيع المطورين لتبني معايير الجودة والاستدامة في مشاريعهم، بهدف تحسين بيئة الحياة والبنية التحتية للمستفيدين.



تعكس هذه المبادرة التزام وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بتعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المملكة العربية السعودية. ومن المتوقع أن يسهم تطبيق هذه المعايير في تحقيق هدف المملكة في توفير بيئة سكنية متطورة ومستدامة تلبي تطلعات المواطنين وتعزز رفاهيتهم.

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