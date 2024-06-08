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مشروعان عقاريان جديدان في منطقة ليوان بدبي

أعلنت شركة “فيجن” للتطوير العقاري الإماراتية عن خطط لإطلاق مشروعين جديدين في منطقة ليوان بدبي. ومن المقرر تسليم المشروعين، اللذين يحملان اسم “كارما” و”بلاتينيوم”، في الربع الأخير من عام 2024.

فريق التحرير by فريق التحرير

ويهدف المشروعان إلى تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية في المجتمعات الناشئة والمزدهرة بدبي. وتقع منطقة ليوان في موقع استراتيجي يوفر سهولة الوصول إلى مختلف أنحاء الإمارة.

مشروعان عقاريان جديدان في منطقة ليوان بدبي
. Vision Platinum

ويقدم مشروع “كارما” شققاً سكنية تتألف من غرفة نوم واحدة أو اثنتين، إلى جانب مرافق مدمجة وعصرية، بهدف توفير تجربة معيشية مريحة وأنيقة للعائلات. أما مشروع “بلاتينيوم”، فيوفر شققاً فاخرة بخيارات متنوعة تتراوح بين غرفة نوم واحدة وأربع غرف نوم، مع دمج أحدث التقنيات لضمان أعلى مستويات الرفاهية.

مشروعان عقاريان جديدان في منطقة ليوان بدبي
Vision Karma

وتأتي هذه المشاريع في إطار الجهود المبذولة لتلبية الاحتياجات المتنامية في سوق العقارات بدبي، وتوفير وحدات سكنية عالية الجودة تناسب مختلف الميزانيات والأذواق. ويُتوقع أن تسهم هذه المشاريع في تنشيط الحركة العمرانية في منطقة ليوان وتعزيز مكانتها كوجهة سكنية مفضلة للعائلات والمستثمرين على حد سواء.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...