يبدأ وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، رئيس لجنة برنامج الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، هذا الأسبوع، زيارة رسمية إلى العاصمة الصينية بكين، بهدف تعزيز العلاقات وتطوير التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية في مجالات البناء والتشييد والتطوير العقاري.



ومن المقرر أن يجري الوزير الحقيل لقاءً مع وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصيني السيد ني هونغ، لبحث آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات، وتعزيز فرص الاستثمار في العديد من القطاعات التنموية بين البلدين، لاسيما قطاعات الإسكان والتطوير العقاري والتنمية الحضرية.

سيشهد اللقاء توقيع اتفاقيات تعاون استراتيجية بين الجانبين، بهدف استقطاب كبرى المصانع لإنشاء منطقة لوجستية صناعية لمواد البناء، اوتعزز الشراكات الاقتصادية في مجالات البناء والتطوير العقاري، ولتبادل التقني والمعرفي، أيضًا مناقشة البرامج والاستراتيجيات النوعية التي تهدف إلى تحقيق التطور والتقدم في مجالات تنمية المدن والإنشاءات، وتبادل التجارب الناجحة بين البلدين في هذا الصدد.

ومن المقرر أيضًا أن يجتمع الحقيل مع عدد من قادة البنوك الصينية لمناقشة الشراكة في قطاع تمويل المشروعات العقارية والسكنية وتطوير البنية التحتية.

يُذكر أن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، قام بسلسلة من الزيارات الرسمية خلال الفترة الأخيرة، بهدف تعزيز الشراكات الدولية وتعزيز التعاون في قطاع البناء والتطوير العقاري.

يبدأ معالي الوزير @majedhogail رئيس لجنة @EPV2030CC زيارة رسمية إلى العاصمة الصينية بكين الأسبوع المقبل، يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين في الحكومة الصينية، ويشهد توقيع اتفاقيات لبناء آلاف الوحدات السكنية، واستقطاب كبرى المصانع لإنشاء منطقة لوجستية صناعية لمواد البناء؛ لتأمين… pic.twitter.com/OJlsN6Aa8k — وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (@saudimomrah) April 26, 2024





