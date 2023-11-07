كيف ستباع منازل إيطاليا بـ يورو للمنزل مع تهاوي الأسهم لأدنى مستوى منذ 35 عامًا؟

تسبب تزايد المخاطر في إيطاليا بهبوط الأسهم إلى أدنى مستوى لها منذ 35 عامًا، فيما تباع بعض المنازل بسعر رمزي لقاء يورو في مؤشر متواصل على أزمة إيطاليا الاقتصادية.

وتلفت رويترز إلى أن تداول الأسهم الإيطالية تراجعت لمستويات غير معهودة منذ 35 عامًا مقارنة بالأسهم العالمية، ويشعر المستثمرون بالقلق من التوقعات المالية في أحد الاقتصادات الأكثر مديونية في أوروبا، على الرغم من أن البعض يعتقد أن الأسهم رخيصة جدًا بحيث لا يمكن تجاهلها.



وفي حين أن الأسهم الإيطالية كانت تاريخياً أرخص من نظيراتها العالمية، فقد اتسع هبوطها الآن إلى مستوى 50%، وهي أكبر فجوة منذ عام 1988، وظلت عند هذا المستوى لبضعة أشهر. وهذا يعادل ضعف متوسط الفجوة التي شوهدت على مدى العقدين الماضيين.

ورغم ارتفاع مؤشر الأسهم القيادية في ميلانو ( (.FTMIB) ) هذا العام إلا أنه موجه بشكل كبير نحو أسهم البنوك التي استفادت من أكبر ارتفاع في أسعار الفائدة في منطقة اليورو على الإطلاق.

لكن الشركات التي تركز على العمل المحلي في قطاعات مثل المستهلكين والصناعات تضررت بسبب ارتفاع شيخوخة السكان، والديون التي تزيد عن 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وعقدين من النمو الاقتصادي القريب من الصفر، والذي لم يتوقف إلا لفترة وجيزة بسبب انتعاش ما بعد كوفيد-19.



وقد أدى ذلك إلى جعل قيمة الأسهم الإيطالية بشكل عام أقل تكلفة حتى من الأسهم البريطانية المتعثرة، والتي يتم تداولها بخصم 33% عن نظيراتها العالمية.

وقال كريس هيورنز، رئيس الأصول المتعددة والأسهم الأوروبية في إيدن تري، إن سوق الأسهم المحلية في إيطاليا “ليست خيارا أرغب في خوضه بالذات”، مشيراً إلى القلق بشأن التوقعات المالية لإيطاليا.

وأدت التخفيضات الأخيرة في النمو الاقتصادي والزيادات في توقعات عجز الميزانية إلى إحياء المخاوف بشأن الضغوط السيادية المحتملة، مما دفع المستثمرين إلى طلب العلاوة على الاحتفاظ بالسندات الإيطالية لمدة 10 سنوات مقابل السندات الألمانية الأكثر أمانًا فوق 200 نقطة أساس الشهر الماضي.

منازل مقابل يورو واحد

تخفي عروض بيع منزل لقاء يورو واحد أزمة تتمثل في وجود ملايين البيوت الفارغة مع تجنب الإيطاليين امتلاك أكثر من بيت لأن البيت الثاني ستترتب عليه ضرائب باهظة حتى حين يرثه الأبناء والبنات ممن لديهم أصلا منزل يسكونه، مما يدفعهم للتخلص منه بأي طريقة.

يتزامن ذلك مع أزمة اقتصادية مستعصية في البلاد مع هجرة الشباب سعيا وراء وظائف برواتب لائقة مع زيادة كبيرة في معدلات البطالة. وتتواصل عروض بيع المنازل لقاء سعر رمزي هو يورو ويقبل عليها أشخاص من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، وهي متاحة أيضا لغير المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي إلا أن اتقان اللغة الإيطالية يصبح ضروريا وقتها، مالم يتم الاستعانة بمكتب محاماة لتولي الإجراءات بعد تقديم الطلب.

وفي العام الماضي، أطلقت بلدة في جنوب إيطاليا خططا موجهة للأشخاص الراغبين بامتلاك منزل وسيدفع لهم ما يصل إلى 30 ألف يورو للانتقال إلى هناك، وتوقف قبول الطلبات مؤخرا.

وتكافح مدينة بريسيتشي-أكواريكا مع انخفاض عدد السكان وزيادة عدد المنازل المهجورة. وللمساعدة في جذب أصحاب المنازل الجدد، وعدت البلدة بتقديم منح للأشخاص الذين يشترون منزلا ويسجلون أنفسهم كمقيمين في المدينة التي تقع في الطرف الجنوبي من منطقة بوليا في إيطاليا.

ومثل العديد من البلدات الصغيرة، تعاني هذه البلدة من تناقص عدد السكان حيث انتقل السكان إلى المدن بحثًا عن فرص عمل أفضل. وفي العام الماضي، أطلق مجلس المدينة خطة لجذب أصحاب المنازل الجدد بحوافز نقدية سخية. لكي يكون الأفراد أو العائلات مؤهلين للتقديم، كان عليهم نقل إقامتهم الرسمية إلى المدينة الواقعة في جنوب إيطاليا. دعاية كما طُلب منهم الاستثمار في منزل تم بناؤه قبل عام 1991، وهو ما يمثل حوالي 30 في المائة من عقارات المدينة.

تزدحم المناطق الريفية المحيطة بالبلدة ببساتين الزيتون، والزيت عالي الجودة المستخرج من هذه الأشجار أكسب المدينة لقب “مدينة الذهب الأخضر”.

ويتم دعم تكلفة الشراء من خلال المنحة المقدمة من مجلس المدينة فيما يمكن أيضًا استخدام المساعدات المالية لتغطية تكاليف التجديدات.

و كان الحد الأقصى متاحًا لأصحاب المنازل المحتملين هو 30 ألف يورو، وسبق أن قام المجلس أيضًا بتقديم حوافز للمساعدة في مكافحة شيخوخة لسكان بريسيتشي-أكواريكا. وبعد 60 ولادة فقط مقارنة بـ 150 حالة وفاة العام الماضي، منحت المدينة 1000 يورو لكل مولود جديد. وتعد تلك البلدة واحدة من أجمل قرى إيطاليا وتقع في المنطقة المعروفة باسم سالنتو، وتم تصنيفها كواحدة من أجمل القرى في إيطاليا.