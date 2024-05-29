كل مليارات العالم تعجز عن شراء منزل ريفي نيوزيلندي

كانت نيوزيلندا وجهة مفضلة للأثرياء الأمريكيين قبل منع الأجانب من شراء المنازل في عام 2018. ومع الركود الاقتصادي الآن، يأمل أصحاب منزل ريفي فاخر أن تخفف الحكومة هذا الحظر.

وهذا هو المنزل الفاخر بالضبط الذي تفضله نخبة الأثرياء في العالم. فالمنزل بعيد عن بقية العالم، ولكنه يوفر سهولة الوصول إلى مناطق التزلج والجولف ومزارع الكروم من الدرجة الأولى. كما يوفر خصوصية تامة، ويقع على بعد دقائق فقط من المطار الدولي. إنه منزل ريفي ولكنه حديث، ويتمتع ببحيرة خاصة به.

المشكلة الوحيدة هي أن العقار موجود في نيوزيلندا، التي تطبق أحد أشد القوانين في العالم لناحية الحظر على الأجانب شراء العقارات السكنية. الدخول إلى هذا النادي الحصري محظور على الجميع باستثناء المواطنين والمقيمين الذين يسددون الضرائب في الدولة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 5 ملايين نسمة. الاستثناءات الوحيدة هي للمواطنين الأستراليين والسنغافوريين، وذلك بسبب الاتفاقيات التجارية الموجودة مسبقاً.

وفي حين أن قيود شراء العقارات موضع ترحيب من قبل البعض في نيوزيلندا، وتبقي المليارديرات الأمريكيين المتعطشين لشراء العقارات في أماكن بعيدة، فإن رؤوس الأموال المحدودة تعني أن بيع منزل مثل هذا خارج كوينزتاون في الجزيرة الجنوبية مهمة صعبة.

والعقار المعني عبارة عن منزل مكون من ثلاث غرف نوم مساحته 6555 قدماً مربعاً (609 أمتار مربعة)، ويقع عند سفوح سلسلة جبال The Remarkables. وتم بناء المنزل الريفي المسمى “بوباكو” Pokapu من قبل المالك الحالي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وقد تم عرضه في السوق مقابل 13 مليون دولار نيوزيلندي (7.9 مليون دولار) على مدار الـ 18 شهراً الماضية.

وقال راسل ريدل، الوكيل العقاري في شركة New Zealand Sotheby’s International Realty، وهي الوكالة الوحيدة التي تتولى عملية البيع: “لو لم تكن هناك أي قيود، لكنا بعنا المنزل 10 مرات”. وقال ريدل إن هناك “اهتماماً كبيراً” بالمنزل الذي يشغل مساحة 40 هكتاراً (100 فدان)، ولكن معظم الاهتمام من المشترين الدوليين.

وفي أعقاب فضيحة جواز السفر للبيع التي تورط فيها بيتر ثيل، الشريك المؤسس لشركة “باي بال” PayPal، فرضت رئيسة الوزراء آنذاك جاسيندا أرديرن في عام 2018 حظراً على شراء الأجانب العقارات السكنية. وبموجب القواعد الحالية، لا يُسمح لغير المقيمين إلا بالاستثمار في المباني قيد الإنشاء، وعليهم البيع بمجرد الانتهاء من بناء المنازل.

وعلى الرغم من البيانات التي تظهر أن الأجانب لم يمثلوا سوى جزء صغير من المبيعات قبل الحظر، فقد تم إلقاء اللوم على المضاربين الأجانب في أزمة العقارات التي جعلت ملكية المنازل بعيدة عن متناول العديد من الشباب النيوزيلندي.

وفي الوقت نفسه، أصبحت الدولة ذات الكثافة السكانية المنخفضة تحظى بشعبية كبيرة بين نخب وادي السيليكون مثل ثيل الذين كانوا يبحثون عن منازل فخمة نائية. ومن بين المشترين البارزين الآخرين في أمريكا الشمالية المخرج السينمائي جيمس كاميرون والمستثمر الأسطوري جوليان روبرتسون.

وفي حين انحسرت هذه الضغوط، فإن الجدل السياسي حول قواعد شراء الأجانب العقارات استمر. في العام الماضي، أسقط رئيس الوزراء الجديد كريستوفر لوكسون وعده خلال حملته الانتخابية بإلغاء الحظر والسماح للأجانب بشراء منازل تتجاوز قيمتها 2 مليون دولار نيوزيلندي خاضعة لضريبة بنسبة 15%، وذلك في أعقاب مفاوضات الائتلاف مع الحزب القومي نيوزيلندا أولاً.

وقد انتعشت الآمال مرة أخرى عندما أخبر زعيم حزب “نيوزيلندا أولاً” ونستون بيترز “بلومبيرغ نيوز” في آذار / مارس أنه منفتح على السماح للأجانب بشراء منازل باهظة الثمن إذا استثمروا أيضاً في البلاد. وقال بيترز، وهو نائب رئيس الوزراء، إنه لن يقدم أي تفاصيل قبل الميزانية المقبلة، والتي من المقرر أن يقدمها وزير المالية نيكولا ويليس الأسبوع المقبل.