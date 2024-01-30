16.9 مليار درهم قيمة التصرفات العقارية في عجمان

شهدت إمارة عجمان عامًا استثنائيًا على صعيد القطاع العقاري، حيث حققت 11474 تصرفًا عقاريًا بقيمة إجمالية تجاوزت 16.9 مليار درهم خلال عام 2023، ما يُمثل نموًا استثنائيًا بنسبة 43% مقارنة بالعام 2022.

وأكدّ الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، أن إمارة عجمان أصبحت مدينة عصرية متكاملة ومكانًا مفضلًا للعيش والعمل.

وقال المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، أن عام 2023 شهد تسجيل 1971 عملية رهن بلغت قيمتها الإجمالية 4.8 مليارات درهم حيث تم تسجيل أعلى قيمة رهن بـ 221 مليون درهم في منطقة “الراشدية 1″، وجاء حي “الياسمين” على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً يليه “الزاهية” و “الحليو 2 ”.

كما تصدر مشروع “مدينة الإمارات” قائمة المشاريع الرئيسية الأكثر تداولاً متقدماً على مشروعي ” عجمان ون ” و ” أبراج المدينة”.

وعن أكثر القطاعات تداولاً، أوضح المهيري أن القطاع الشرقي حل أولاً بقيمة إجمالية تجاوزت 3.9 مليارات درهم، حيث شهد هذا القطاع تداول 1667 أرضا خالية و 1269 فيلا إضافة إلى 4 بنايات و 6 محال.