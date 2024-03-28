قروض برنامج الشيخ زايد للإسكان تتجاوز 3 مليارات درهم

بلغ إجمالي قرارات القروض / التمويل السكني التي أصدرها برنامج الشيخ زايد للإسكان خلال العام الماضي 4334 قراراً بقيمة 3.34 مليار درهم، منها 3015 قراراً للتمويل السكني ضمن السياسة الإسكانية، بقيمة 2.380.551 مليار درهم، وفق ما أعلنه اليوم، برنامج “زايد للإسكان”.

وبلغ عدد المنح السكنية 1025 منحة، بقيمة 682.300 مليون درهم، بينما بلغ إجمالي القرارات ضمن الأحياء السكنية 294 قراراً، بقيمة 278 مليون درهم، فيما بلغ إجمالي قيمة قرارات القروض الفعالة 17.502 مليار درهم تقريباً، بنسبة 90.6%، فيما تصل نسبة ملفات القروض المغلقة إلى 9.4%.

وتمكّن البرنامج من خفض زمن حصول المواطن على قرار الدعم السكني (قرض أو منحة) من 4.42 سنة عام 2017 إلى 1.07 سنة عام 2023، فيما بلغ عدد قرارات القروض/ التمويل السكني التي أصدرها البرنامج خلال العام الماضي 4334 قراراً مقارنة بـ 835 قراراً خلال عام 2021.

وبلغت قيمة 6235 قرض تمويل سكني بالتعاون مع البنوك والمصارف 4.953 مليار درهم تقريباً منذ الإعلان عن السياسة الإسكانية منتصف عام 2022، بنسبة التزام تصل إلى 95.92%، فيما بلغت نسبة تلبية الاحتياج السكني 90%، ونسبة الخفض في عدد الطلبات المتراكمة 58% من 13666 طلباً عام 2020 إلى 5830 طلباً العام الماضي.